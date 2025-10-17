Tutto su Marco, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne dopo essere stato eliminato da Cristiana Anania.

Marco, ex corteggiatore di Cristiana Anania che quest’ultima ha eliminato non vedendo in lui il suo ideale di uomo, è rimasto in trasmissione per conoscere e corteggiare Sara Gaudenzi che è rimasta colpita dal carattere e dall’atteggiamento del corteggiatore. Marco che lavora come addetto alle pulizie, sogna di lavorare come personal trainer ma, ad oggi, per motivi di tempo, non è ancora riuscito a realizzare il suo sogno. Schietto e diretto, ha conquistato subito le attenzioni di Sara che ha deciso di portarlo subito in esterna.

Marco ha così deciso di portarla in una lavanderia automatica spiazzando la tronista. Tra una chiacchiera e l’altra, Marco ammette di essere rimasto spiazzato dalla sua scelta. “Hai detto che ti piacciono alti e mori, io sono biondo e basso”, scherza Marco che riesce anche a far sorridere la tronista.

Marco e Sara Gaudenzi: prima esterna positiva a Uomini e Donne

“Mi piace il tuo modo di fare. Sei molto schietto e poi io voglio un ragazzo semplice perché penso di esserlo anch’io“, dice Sara Gaudenzi nell’esterna trasmessa nella puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre 2025. Un’esterna positiva per Sara che conferma la buona impressione che le ha fatto Marco durante il suo confronto in studio con Cristiana Anania.

Nonostante abbiano fatto una sola uscita insieme, Marco e Sara hanno già conquistato il web. In tanti, infatti, sottolineano che tra i due potrebbe nascere qualcosa. Dopo i sorrisi e le prime chiacchierate, dunque, Marco e la nuova tronista hanno già colpito il pubblico di Uomini e Donne.

