C’è anche Marco Frittella tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio, mercoledì 10 settembre 2025, su Rai 1. Un’occasione speciale per celebrare la lunga e brillante carriera del giornalista e storico conduttore del TG1, andato in pensione lo scorso luglio dalla Rai nella quale ha a lungo prestato servizio.

Classe 1958 e originario di Orte, in provincia di Viterbo, Marco Frittella si è distinto nel corso della sua carriera come stimato giornalista, conduttore televisivo e saggista. A lui va anche il merito di aver “ideato” Linea Verde, storico format Rai dedicato all’agricoltura: a cavallo degli anni ’80 fu infatti autore dei testi della rubrica tv Agricoltura Domani che, in seguito, fu ribattezzata su sua proposta Linea Verde.

Nel corso della sua carriera è stato anche commentatore politico dal 1987; nel 1993 è poi sbarcato al TG1 svolgendo diversi ruoli, da giornalista parlamentare a conduttore dell’edizione delle 13.30, diventandone presto un simbolo. Tantissimi gli eventi di rilievo nazionale ed internazionale da lui coperti e raccontati al TG1, come la lunga edizione speciale del 2015 dedicata all’attentato terroristico al Bataclan di Parigi.

Marco Frittella, carriera e vita privata: ha moglie e figli?

Marco Frittella, nel corso della sua carriera al servizio della Rai, ha anche curato la rubrica Focus-Billy del TG1 dedicata al mondo del libri, diventando poi direttore editoriale di Rai Libri nel 2022. Inoltre è stato conduttore di Unomattina al fianco di Monica Giandotti dal 2020 al 2022, nonché autore di numerosi saggi sulla televisione e la politica; oggi, invece, è direttore della rivista Make Different Magazine.

Cosa sappiamo invece in merito alla sua sfera sentimentale? La vita privata di Marco Frittella è sempre stata piuttosto riservata, pochissime le informazioni in merito: non si sa infatti se è sposato, se ha una moglie e dei figli, anche perché lui stesso non ha mai fatto accenni o riferimenti in forma pubblica, preferendo tutelare al massimo la propria privacy.