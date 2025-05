Gemma Galgani e la curiosità per Marco di Uomini e Donne

Dopo aver a lungo discusso con Arcangelo che ribadisce di non aver mai preso in giro Gemma Galgani, quest’ultima si lascia andare ad un apprezzamento nei confronti di un altro cavaliere del trono over. Tutto è accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2025 durante la quale, al termine del classico ballo in studio, Maria De Filippi interpella Gemma chiedendo cosa sia accaduto durante il ballo. Gemma, così, spiega che, durante la musica, in pochi ballano mentre tutti preferiscono prendere il caffè.

Vedendola agitata, Maria pensando che avesse parlato nuovamente con Arcangelo, chiede: “Che c’è Gemma?”. “Stavamo parlando del caffè. Eravamo tutti lì e poi alla fine nessuno balla”, risponde la dama che, poi, approfitta della situazione per complimentarsi con Marco, un cavaliere del parterre.

Chi è Marco, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e donne che non sono riusciti a conquistare il centro dello studio non avendo in ballo frequentazioni agitate c’è Marco che, durante la puntata odierna di Uomini e Donne, ha conquistato Gemma Galgani. “Ho parlato con Marco che è qui dal primo giorno. E’ simpatico, giovane ed è di Roma”, dice entusiasta la dama di Torino che poi indica il signore a Maria De Filippi.

“Gemma, con tutto il rispetto, ma è tanto più giovane”, commenta Maria De Filippi. “Vabbè eravamo alla macchinetta e mi sono un po’ interessata alla sua vita”, risponde Gemma che svela che Marco ha 52 anni e che vive all’Eur, un quartiere di Roma. “Gemma non è che sei interessata a Marco?”, chiede Maria. “No, ma è fortunata chi uscirà con lui“, risponde ancora la dama di Torino. “Per quanto sia una bellissima donna, sono orientato su un target diverso”, dice il cavaliere.

