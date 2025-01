Marco Liorni è pronto per una nuova avventura televisiva: dall’11 gennaio in prime time su Canale 5 arriva la nuova stagione di “Ora o mai più”. Il popolare talent show, portato al successo da Amadeus, torna con una nuova attesissima edizione con protagonisti big della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui sono pronti ad uscire per tornare alla ribalta. A condurre la terza edizione è proprio Marco Liorni reduce dal grandissimo successo de L’anno che verrà, il Capodanno in Musica di Raiuno che ha registrato un vero e proprio record d’ascolti. Proprio durante il Capodanno di Raiuno il Fuorionda di uno degli ospiti è diventato virale sui social per un’espressione non proprio “educata” a cui sono seguite le scuse in diretta di Liorni.

Ma non è finito qui, visto che il conduttore è stato anche al centro di una polemica social per via di una video fake ricreato con l’intelligenza artificiale. “Quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede…” – ha detto Liorni che ha invitato alla riflessione su quanto sia facile ricreare video di questo tipo con l’intelligenza artificiale precisando “ho già chiesto all’autore di rimuoverlo, mi riservo azione legale”.

Marco Liorni: da L’Eredità alla terza edizione di Ora o mai più

Il nome di Marco Liorni è da sempre associato a diversi programmi di successo tra cui: il Grande Fratello, La vita in diretta e L’Eredità. La grande popolarità, infatti, è arrivata proprio grazie alla prima edizione del celebre reality show che ha cambiato per sempre il mondo della televisione. Proprio il conduttore dalle pagine di Fanpage ha dichiarato: “Il Grande Fratello è stata una cosa pazzesca ed è ancora il programma che ha cambiato la Tv”. Poi nella sua carriera è arrivata la conduzione de La vita in diretta che ha lasciato dopo diversi anni di ascolti importanti. “La Vita in Diretta è stato un momento confortante per me” – ha detto Liorni che ha poi consacrato la sua fama nel quiz show de L’Eredità diventato oramai un classico di mamma Rai.

“Ogni volta che entro in studio ho l’obiettivo di stare bene, portare i concorrenti a sentirsi liberi” – ha detto il conduttore che ha presentato anche Reazione a Catena su cui ha detto: “è un game di associazioni, più libero, dà maggiore spazio alla fantasia”.