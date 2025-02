Dopo aver vissuto un momento complicato per via della perdita della sua amata mamma e per il divorzio da Luca Bonaccorsi, che ha fatto soffrire molto la conduttrice, Geppi Cucciari ha ritrovato la serenità e anche l’amore. La comica, volto noto della tv con una serie di programmi che hanno ottenuto un successo e un riscontro importante, ha parlato apertamente delle questioni di cuore che la riguardano, spiegando di aver ritrovato l’amore con il suo compagno, Marco Micheletti. A 51 anni, l’attrice e conduttrice ha trovato un uomo con il quale condividere la sua vita: da Geppi, Marco è stato definito come un uomo “di mare, grande bricoleur, gli piace aggiustare le cose, forse l’ha fatto anche un po’ col mio cuore”. Parole, quelle della conduttrice sarda, che hanno lasciato intendere che sia finalmente serena e felice accanto ad un uomo, dopo anni di solitudine e sofferenza.

Dopo il divorzio da Luca Bonaccorsi, che l’ha fatta soffrire e non poco, Geppi Cucciari è stata sola per diverso tempo: “Dopo tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno dopo” ha spiegato proprio Geppi. Marco Micheletti, dunque, ha avuto la capacità di mettere al proprio posto quei pezzi rotti nel cuore di Geppi, aggiustandoli anche con la sua delicatezza e la sua cura nei confronti dell’attrice.

Marco Micheletti, compagno Geppi Cucciari: chi è e cosa fa nella vita

Marco Micheletti e Geppi Cucciari si sono conosciuti in Sardegna, terra di lei ma anche di lui, originario appunto dell’isola. Il compagno Geppi Cucciari non appartiene al mondo dello spettacolo: lavora nel settore del turismo e della ristorazione e ha avuto la capacità di riuscire a far fidare nuovamente di un uomo Geppi Cucciari, uscita con le ossa rotte dal divorzio con Luca Bonaccorsi. La loro relazione non è particolarmente social: i due amano stare lontani dagli eccessi e dalla popolarità e godersi in privato il loro amore.