Marco Moraci è nato a Napoli ed è un rinomato chirurgo plastico che ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’università di Napoli, dopodiché si è specializzato presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ in chirurgia plastica. Attualmente lavora alla MM Clinic di Napoli, ma lavora anche a Roma.

Sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto e video inerenti alla sua sfera professionale, anche molti personaggi noti del mondo dello spettacolo si sono affidati alle sue notevoli competenze per ricorrere alla chirurgia estetica. Marco Moraci, però, è anche noto per via della sua relazione sentimentale con Veronica Maya, i due stanno insieme da circa quindici anni e sono sempre più innamorati e complici.

La vita privata di Marco Moraci: ha sposato Veronica Maya tre volte

Il loro primo incontro risale al 2010 durante una vacanza a Capri, lei in più occasioni ha rivelato che all’inizio non gli stava molto simpatico però poco dopo è scattata la scintilla tra loro e sono diventati inseparabili da quel momento. Durante una vacanza ai Caraibi la showgirl non si è sentita bene e ha perso il figlio che portava in grembo, un evento che li ha segnati ma ha fatto capire ad entrambi che sognavano davvero di costruire una famiglia insieme.

Dal loro amore sono nati tre figli, Riccardo Filippo nel 2012, Tancredi Francesco nel 2013 e Katia Eleonora nel 2016. Veronica Maya e il marito Marco Moraci ci hanno tenuto a sugellare il loro amore con il matrimonio, non una ma ben tre volte. Infatti, sono convolati a nozze la prima volta ai Caraibi con una romantica cerimonia in spiaggia, poi si sono sposati anche in Italia con rito civile al comune. I due nel 2019 hanno pronunciato per la terza volta il fatidico si, questa volta però in chiesa con rito civile.

