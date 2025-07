Marco Raffaelli, chi è? Dalla gestione di un b&b alla sfida di Temptation Island: il fidanzato che vuole dimostrare a Denise di essere cambiato...

Marco Raffaelli di Temptation Island, chi è? Una sbirciata alla vita privata del concorrente

Tra i concorrenti fidanzati di Temptation Island 2025, c’è anche Marco Raffaelli che partecipa assieme alla compagna Denise. Lui, trentuno anni, ha accettato di mettersi in gioco nell’iconico reality condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il suo amore per la fidanzata. La loro storia, condizionata negativamente da un tradimento di lui avvenuto nel primo di relazione, sta procedendo non senza difficoltà. Da quel piccolo grande incidente di percorso, lui ha fatto il possibile per ricucire lo strappo con Denise, ma ci è riuscito solo parzialmente.

Dal canto suo, Marco, ha ammesso di aver sbagliato e capito l’errore, dando anche dimostrazioni che ritiene molto concrete. Dopo il tradimento che ha fatto traballare la sua storia con Denise, Marco Raffaelli ha deciso di andare a vivere con Denise e ha pure cambiato lavoro.

Chi è Marco di Temptation Island, la “dimostrazione” per la fidanzata Denise: cambiare lavoro e starle vicino

Oggi il concorrente di Temptation Island 2025 è gestore di un b&b, un’attività che porta avanti con passione e determinazione. Per quanto riguarda la vita privata di Marco, è assai difficile reperire altre informazioni, in quanto i social sono blindati per la via della “riservatezza” imposta dalle dinamiche del programma, ma anche perché non si tratta di un personaggio famoso. Vedremo al termine dell’esperienza in tv quali altri aspetti della sua vita emergeranno.

Ad ora, naturalmente, i fari sono tutti orientati sulla sua relazione con Denise, che sembra fidarsi poco e niente dopo il tradimento del primo anno. “Sono sempre sotto il suo controllo e poi mi sento sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene”, aveva tuonato il ragazzo prima di cominciare l’avventura nel reality dei sentimenti.