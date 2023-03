Chi è Marco Rancati, finalista The Voice Senior 2023/ “È il momento di diventare grande…”

Marco Rancati: chi è il finalista di The Voice Senior 2023?

Marco Rancati, 65 anni, nell’ultima puntata di The Voice Senior 2023 si è aggiudicato il posto in finale grazie al coach Gigi D’Alessio, che ha scelto di far proseguire la sua avventura nel programma insieme agli altri due membri della squadra: Lisa Maggio e Claudio Morosi.

Marco Rancati aveva raccontato così la sua storia: “Ci hanno sempre detto che c’è una direzione giusta da seguire e una sbagliata, io per sicurezza ho scelto la direzione Marco, così vado avanti. Ognuno di noi ha un bambino dentro di se, istintivo, naturale e per me è sempre stato importante seguire questa parte, chiamiamola anima. Già da quando ero piccolo dicevo alle persone che da grande avrei voluto fare il cantante e c’erano delle signore che mi chiamavano in casa per cantare delle canzoni. Provo molto affetto per questo bambino che cantava per far stare bene le signore. A 17 anni sono finito improvvisamente sul palco di Sanremo e dopo qualche anno sono tornato a Sanremo Giovani con un brano di Dalla e Ronn. Ho fatto molte serate finché a un certo punto mi sono accorto che qualcosa stava finendo e quando sento che qualcosa sta per finire la lascio finire, tutto è andato svanendo ma mi aspetto ancora molte cose”.

Il percorso di Marco Rancati a The Voice Senior 2023 e la finale

Marco Rancati è arrivato a The Voice portando un brano molto difficile: “Fai rumore” (di Diodato) e soprattutto portando se stesso, a differenza del passato in cui usava il nome d’arte di Daniel Danielì (riscuotendo successo anche all’estero), Marco ha voluto portare il se stesso attuale a The Voice e tenere dentro il ricordo di Daniel Danielì. Nelle Knock Out Gigi D’Alessio lo ha scelto come secondo finalista affermando: “Marco è uno che è nato nella musica e quindi non è una questione di chi è più bravo, è una questione di scelta di vita, Marco ha tutte le carte in regola per arrivare in finale”.

Marco, giovane nell’aspetto e giovane nella voce secondo D’Alessio, ha dichiarato di aver ritrovato ancora di più il suo “bambino interiore” durante il percorso a The Voice Senior. Aveva fatto girare tutti e quattro i giudici alle Blind Audition e dopo aver scelto il suo coach, ha portato alle semifinali il brano “Pazza idea”. Sulla scelta del brano Marco ha dichiarato: “Mi ha ricordato un periodo della mia vita dove facevo ritratti solo di Patty Pravo, questa cosa sembra quasi un segnale. Per Marco è il momento di diventare grande, anche se io il mio bambino non lo mollo”. Come andrà la sua finale?











