Chi è Marco Senise, concorrente Isola dei Famosi/ Ex volto Forum, con Antonella Elia…

Marco Senise è ufficialmente pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022 nei panni di nuovo concorrente ufficiale. Classe 1964, romano, Senise è uno dei più celebri (ex) volti Mediaset dal momento che per ben 15 anni, dal 1998 al 2013 è stato uno dei conduttori di Forum, il celebre tribunale televisivo, al fianco prima di Paola Perego e successivamente di Rita Dalla Chiesa. Proprio in seguito all’addio da Forum della storica conduttrice, anche Marco Senise e Fabrizio Bracconeri furono costretti a lasciare la conduzione della celebre trasmissione.

Nel corso degli anni Senise ha condotto sul territorio diversi eventi legati a concorsi di bellezza come ad esempio la serata dedicata all’elezione di “Miss Roma” nel 2003 oppure “Miss Europe Continental”, il concorso di bellezza che vide trionfare Nicole Di Mario. Dal 2014 ha poi iniziato la sua esperienza ad Agon Channel restando sempre alla conduzione come Chance e A fior di pelle, almeno fino alla sospensione del canale televisivo. Adesso però, Marco Senise è pronto a catapultarsi in una nuova esperienza televisiva all’insegna dell’avventura, (s)vestendo i panni del naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 e unendosi da questa sera al gruppo di naufraghi dell’edizione. Si tratta del suo esordio in un reality show.

Marco Senise: da Antonella Elia a Valeria Marini

Rispetto alla vita privata, di Marco Senise si sa molto poco. Il conduttore è sempre stato particolarmente riservato da questo punto di vista, anche se negli ultimi tempi sarebbe emerso un retroscena in merito alla fine della sua vecchia storia d’amore con la showgirl Antonella Elia. La loro relazione, tuttavia, avrebbe lasciato dei ricordi tutt’altro che felici nella mente della Elia, tanto da aver dichiarato in una vecchia intervista a Live Non è la d’Urso: “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso. Due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Marco Senise dopo quelle dichiarazioni non si risparmiò ed anzi, ospite del salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, replicò a tono alle parole della ex compagna: “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima!”. Ma Senise sarebbe stato anche la causa della “discordia” tra Valeria Marini e Antonella Elia per via di vecchie gelosie e di un vecchio gossip che all’epoca dei fatti – primi anni Novanta – titolava: “Elia tradita per colpa della Marini”. Effettivamente, Marco Senise ammise a Live Non è la d’Urso di aver avuto successivamente anche una breve storia con la Marini poi terminata “perché stare insieme a Valeria non è facile”.











