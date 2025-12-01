Tutto su Marco Veneselli, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne: tra la tronista e Marco, continuano le esterne litigiose.

Romano, schietto e diretto, Marco Veneselli partecipa a Uomini e Donne dall’inizio della stagione in corso. Marco che sogna di lavorare in palestra come personal trainer ma che, per ora, lavora come addetto alle pulizie, ha cominciato l’avventura a Uomini e Donne corteggiando Cristiana Anania con cui, però, non è nato il feeling al punto che la tronista l’ha eliminato dopo la prima esterna. Il carattere di Marco, però, ha colpito Sara Gaudenzi che ha deciso di trattenerlo per conoscerlo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1° dicembre 2025/ Primo bacio tra Sara e Marco?

Dopo la prima esterna, Sara ha confermato la voglia di continuare a conoscerlo ma dopo la decisione della tronista di richiamare Jakub Bakkour che si è autoeliminato come corteggiatore di Cristiana, qualcosa si è rotto. Nelle ultime esterne, i due hanno discusso tantissimo e Sara ha ammesso di non provare più l’interesse iniziale vedendo in Marco più una competizione con Jakub che un interesse nei suoi confronti chiedendo anche nuovi corteggiatori.

Chi è Emanuela, dama di Uomini e Donne/ Arriva in studio per Federico Mastrostefano

Marco Veneselli e Sara Gaudenzi: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, Sara Gaudenzi torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Marco con cui ha fatto una nuova esterna litigiosa. “Tu sei uno dei ragazzi più complicati che io abbia conosciuto. Fai tutto da solo. Esci con la ragazza che ti piace e dici che non sa se l’abbracciaresti. Hai paura di scottarti”, commenta in studio Maria De Filippi.

“A chi poteva capitare?”, chiede Sara. “Io so che lui era venuto in esterna con l’idea di mettere una canzone per ballare. Poi non l’ha fatto perché parte con la testa. Io capisco che fai fatica e la vedo la fatica che stai facendo, ma sei sicuro di voler fare questo programma?“, chiede ancora la conduttrice. “Io già vedo un grande passo avanti perché si è reso conto che c’è stato un problema”, riconosce Sara.

Chi è Francesca, protagonista della segnalazione su Roberto Priolo/ Ex dama di Uomini e Donne...