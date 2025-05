Tutto su Marco Zechini, il nuovo fidanzato di Stefania Orlando

Marco Zechini è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando. La showgirl, reduce dall’avventura bis nella casa del Grande fratello, ha ritrovato nuovamente l’amore accanto all’avvocato romano Marco Zechini, con cui era stata paparazzata già nel 2023. L’avvocato è più giovane della Orlando di sette anni e la fiamma dell’amore è esplosa nuovamente al termine dell’avventura della Orlando al Grande Fratello. Dopo i recenti rumors, i due si sono mostrati insieme anche alla festa organizzata da Eva Grimaldi e Imma Battaglia alla quale hanno partecipato diversi ex gieffini. Nelle storie social condivide dai vari invitati, la Orlando e Marco Zechini sono apparsi molto affiatati.

Fino ad oggi, tuttavia, l’ufficialità non era ancora arrivata. Stefania Orlando, così, ha deciso di rendere tutto ufficiale confermando la relazione ai microfoni di Caterina Balivo nel corso della puntata de La volta buona del 5 maggio 2025.

Marco Zechini e Stefania Orlando: una storia vissuta lontano dalle luci dei riflettori

Marco Zechini e Stefania Orlando hanno ricominciato a frequentarsi lontano dalle luci dei riflettori. L’avvocato e la showgirl, anche in passato, si erano frequentati con molta discrezione. Non facendo parte del mondo dello spettacolo, i due hanno sempre preferito non rendere pubblica la relazione fino ad oggi. Serena e felice, la Orlando ha ammesso di avere il cuore impegnato dopo aver ricominciato a frequentare Marco Zechini.

“Non è noto. È noto nel mio cuore. Stiamo insieme da un bel po’. Poi abbiamo fatto una piccola pausa e abbiamo ripreso”, ha detto la Orlando nel salotto di Caterina Balivo. “Al di là del fatto che all’inizio può colpirti l’aspetto fisico, però è una persona molto intelligente, molto colta e molto ironica”, ha concluso.