Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner/ Dal primo incontro al ‘patto di riservatezza’

Lo sport italiano sta celebrando ormai in maniera costante la nascita di una vera e propria stella: stiamo parlando di Jannik Sinner, vero e proprio talento del tennis e che ormai viaggia veloce verso i trionfi più ambiti e con un occhio alla classifica Atp puntando a diventare il migliore al mondo. Se i traguardi sono certamente frutto del suo talento e della sua diligenza agonistica, la tranquillità mentale che lo circonda è forse anche merito della sua fidanzata, Maria Braccini, sempre al suo fianco.

Ma chi è Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner? Chi sta seguendo l’ascesa del tennista si sarà forse incuriosito anche sull’identità della sua dolce metà che, a dispetto della notorietà del campione, non vive sulla cresta dell’onda mediatica. Come racconta Il Mattino, attualmente vive a Montecarlo; nata in India ma cresciuta in Italia e precisamente a Montevarchi in provincia di Arezzo.

Jannik Sinner e il rapporto con la fidanzata Maria Braccini: “E’ consapevole che la mia priorità è lo sport…”

Maria Braccini – fidanzata di Jannik Sinner – dal punto di vista professionale si diletta come influencer e sui social vanta oltre 300mila followers. La 23enne condivide la quotidianità con il tennista da ben due anni e non molti sanno che il loro incontro è stato propiziato da un incontro del tutto casuale. Trovandosi in vacanza in Val Pusteria – racconta Il Mattino – la giovane ha conosciuto il campione nell’albergo dove lavoravano i genitori e proprio lì sarebbe scattata la scintilla.

Dopo un iniziale scambio di messaggi, Maria Braccini e Jannik Sinner hanno iniziato una tenera frequentazione che ad oggi pare viaggiare su binari felici e spensierati. “E’ una tipa molto tranquilla” – ha raccontato il campione – “Non mi mette alcuna pressione; sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta”. Come riporta il portale di informazione, tra i due sarebbe vigente una sorta di ‘patto di riservatezza’. Il senso sarebbe quello di apparire il meno possibile insieme sui social al fine di non alimentare chiacchiere di gossip e ingerenza dal mondo della cronaca rosa.











