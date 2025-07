Chi è Maria Concetta Schembri di Temptation Island: gelosia alle stelle e la famosa “tecnica dello scotch” impazza nel web: età, lavoro e profilo instagram

Chi è Maria Concetta Schembri di Temptation Island 2025: età, lavoro e profilo Instagram

Tra i volti più chiacchierati di Temptation Island 2025 c’è senza dubbio la fidanzata Maria Concetta Schembri, 37 anni, originaria di Gela, in Sicilia. Di professione fa la babysitter, un lavoro che ama e che si ritrova a fare anche nel tempo libero. Con grande autoironia, infatti, ha detto che “il bambino più grande da accudire” è proprio il fidanzato Angelo, 33 anni, cartongessista di Scicli, con cui partecipa a Temptation Island 2025. La loro storia d’amore prosegue da un anno e mezzo ed è stata proprio Maria Concetta a scrivere al programma per mettere alla prova il rapporto.

Il motivo? La totale mancanza di fiducia nei confronti di Angelo, che lei definisce senza mezzi termini un “fimminaro”. A rendere Maria Concetta Schembri di Temptation Island 2025 una delle concorrenti più intriganti è il suo carattere schietto e pepato. C’è poi la famosa “tecnica dello scotch”, che usa quando va a casa del fidanzato, per scovare eventuali capelli femminili tra i materassi. Il profilo Instagram della fidanzata di Angelo Scarpata è @schembrimariaconcetta e vanta circa 900 follower che probabilmente aumenteranno grazie alla sua partecipazione al reality.

Maria Concetta di Temptation Island 2025, una presenza che spacca il web

Non solo: Maria Concetta annusa le lenzuola del fidanzato per intercettare eventuali “profumi sospetti”. Un modo di fare che ha già divertito e scatenato i social, con commenti ironici e diversi meme sulla concorrente. Il fidanzato Angelo, dal canto suo, la prende sul ridere, parlando di “tecnica infallibile”, ma c’è anche chi non trova molto divertente il modus operandi di Maria Concetta.

Ad ogni modo, con la sua personalità molto schietta, la ragazza ha completamente spaccato il web. C’è chi l’apprezza per la verve che riesce ad imprimere al reality e chi invece non sembra gradire molto il personaggio, benché della sua vita – al di là della sua storia con Angelo – si sappia poco o nulla.

