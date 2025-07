Maria Concetta Schembri, tutto sulla concorrente di Temptation Island 2025: chi è la fidanzata di Angelo Scarpata

Maria Concetta Schembri, chi è? Spopola sul web grazie alla ‘tecnica dello scotch’

Tra le fidanzate più gelose e simpatiche di Temptation Island 2025, c’è la siciliana Maria Concetta Schembri. La trentasettenne di Gela, babysitter di professione, si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico di Canale 5 grazie alla sua ironia pungente e ai suoi modi di fare molto schietti e diretti. Vive una storia d’amore con Angelo Scarpata, 33 anni, cartongessista di Scicli, da circa un anno e mezzo. La loro storia d’amore, da qualche tempo a questa parte, sta vivendo una fase di stallo e sfiducia.

Una crisi che ha portato Maria Concetta a contattare gli autori e la produzione di Temptation Island 2025 per candidare la coppia. In questa esperienza nel reality di Filippo Bisciglia, Maria Concetta Schembri si è guadagnata i riflettori per l’ormai celebre “tecnica dello scotch“. Sostanzialmente per verificare la lealtà del fidanzato, ogni qual volta va a casa sua, porta con sé un rotolo di nastro adesivo per raccogliere eventuali capelli estranei dal suo letto.

Chi è Maria Concetta Schembri, la siciliana doc di Temptation Island 2025: la gelosia imperversa…

Insomma, con la sua personalità pepata e un po’ bizzarra, Maria Concetta ha subito catalizzato l’attenzione dei fan. Il profilo Instagram (privato) conta circa novecento follower, in attesa della fine del reality, che la porterà a numeri ben più alti. Intanto va portato a termine il percorso di coppia all’interno di Temptation Island 2025, tra tensioni e insicurezze che emergono puntata dopo puntata.

Lei gelosa, possessivo e un po’ insicura; lui ironico e intrigato da una tentatrice. Come evolverà il loro rapporto? Il villaggio delle tentazioni rischia di rivelarsi una polveriera letale per la coppia, ma solo il tempo darà a Maria Concetta e Angelo le risposte.

Maria Concetta Schembri, cosa pensa il pubblico della fidanzata di Angelo a Temptation Island 2025: giudizi pesantissimi!

I commenti sui social rispetto a Maria Concetta Schembri non sono tra i più tranquilli. In realtà, lei e il fidanzato Angelo sono finiti al centro delle polemiche non tanto per il loro comportamento, non tanto per i tradimenti o altro ma per essere una coppia decisamente sottotono. Ecco cosa leggiamo su X: “Maria Concetta e il fidanzato di cui non ricordo neanche il nome comunque la coppia più inutile di questa edizione, totalmente deluso da loro perché potevano essere tutto“. Giudizi pesanti sulla fidanzata di Angelo, che non suscita troppa simpatia tra i fan. La 38enne è stata parecchio criticata anche per la gelosia che la attanaglia nei confronti del suo fidanzato: “Maria Concetta mi provoca disagio, dice delle cose che se le dicesse un uomo ora starebbe in pubblica piazza pronto per essere lapidato!“, si legge in un commento su X, dopo che la donna ha criticato il fidanzato con parole durissime e quasi violente.

Lei non si fida di lui, e per questo motivo molti si chiedono cosa stia a fare con il compagno: “Maria Concetta classica donna che riflette le cose che ha fatto lei sull’altra persona se non ti fidi nemmeno di quello che dice figlia mia che stai aspettando a lasciarlo dovevi farti la vacanza a temptation island?“. In effetti la loro pare una relazione tossica, forzata e senza dubbio poco serena, anche se al momento risultano essere i meno ‘trash’ in assoluto di questa edizione del programma. Chissà se nelle prossime puntate i fan dovranno ricredersi…