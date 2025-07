Maria Concetta Schembri bocciata dal pubblico di Temptation Island: "Personaggio da tenere a debita distanza"

Tra le protagoniste di Temptation Island 2025 abbiamo trovato Maria Concetta Schembri, altra protagonista della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia e che ha messo alla prova la sua relazione con Angelo. Un percorso da 5 in pagella per Maria Concetta Schembri, che non ha ottenuto plebisciti e applausi da parte dei telespettatori, che si sono invece espressi in maniera negativo sul suo cammino. In tanti hanno augurato al fidanzato di Maria Concetta Schembri di proseguire in solitaria la sua vita dopo l’esperienza nel programma di Canale Cinque:

“E’ una ragazza che a me sembra inquietante, ha terrorizzato quel povero ragazzo di Angelo” si legge tra le opinioni diffuse via social. “Auguro ad Angelo di uscire da solo per la sua sanità mentale”, “Coppia che non ha trasmesso niente”, “Lui palesemente terrorizzato da questa storia che sembra tossica”.

Insomma, Maria Concetta Schembri non sembra aver attirato la simpatia dei social. E anche per noi è bocciata, cammino che non ha portato niente di positivo se non la consapevolezza che da alcune relazioni sia bene stare alla larga.

Maria Concetta Schembri bocciata dal pubblico dopo Temptation Island 2025

Un vero e proprio fiume di commenti contro Maria Concetta Schembri, uno dei bersagli facili del pubblico in questa edizione di Temptation Island 2025. Questa sera scopriremo la sua decisione anche un mese dopo la fine del viaggio nei sentimenti che potrebbe aver portato alla consapevolezza di iniziare una vita separata per la ragazza e Angelo. E c’è chi ha tirato in ballo qualche frase storica e divenuta tormentone da questa edizione di Temptation Island 2025:

“Lei una volta fuori da lì dovrebbe fare un serio percorso psicologico ma nessuno glielo ha ancora detto” si legge tra i commenti circolati via social e che hanno trovato anche una risposta da parte della ragazza nelle scorse ore.