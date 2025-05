Maria Corleone 2 è una storia vera? Rosa Diletta Rossi svela a chi si è ispirata: “Ho preso spunto da vere donne di mafia”

Rosa Diletta Rossi è pronta a tornare a vestire i panni di Maria Corleone nell’omonima fiction di Canale5 anche nella seconda puntata in onda questa sera, lunedì 5 maggio 2025, su Canale5, ma chi è Maria Corleone? È una storia vera? Sceneggiatori, autori e regista hanno rivelato in diverse interviste che la trama non è tratta da una storia vera o ad una vicenda realmente accaduta ma che è frutto della loro fantasia. Il nome è sicuramente un omaggio alla Mary Corleone della saga de Il Padrino ma le similitudini si fermano lì perché poi le due storie sono completamente diverse.

Ed adesso a rivelare chi è Maria Corleone 2 ed a chi si è ispirata per impersonarla ci ha pensato l’attrice che le dà il volto Rosa Diletta Rossi. In una scorsa intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti ammesso: “Ho preso spunto da vere donne di mafia, per la prima stagione avevo letto qualcosa ma poi mi ero distaccata perché la verità è che alcune di queste donne sono state manovrate dagli uomini.” E subito dopo ha anche confermato quanto detto dagli sceneggiatori, regista e autori: “I riferimenti alla cronaca sono stati pochi, ho sempre immaginato questo filone un po’ alla Kill Bill.”

Chi è Maria Corleone 2? Rosa Diletta Rossi svela: “Meno istintiva e più razionale”

Maria Corleone 2 non è una storia vera e non si ispira a nessuna reale vicenda. Tuttavia, a tratteggiare meglio il suo personaggio ci ha pensato l’attrice che la impersona Rosa Diletta Rossi sempre durante l’intervista concessa al magazine. Maria è una giovane donna nata in una famiglia mafiosa che cerca di discostarsene trasferendosi a Milano, si sposa ed è incinta ma quando scende in Sicilia per l’anniversario di nozze dei suoi genitori rimane coinvolta nella scontro tra la famiglia Zerilli e quella di suo padre e quando quest’ultimo è costretto alla latitanza prende lei le redini degli ‘affari’ di famiglia.

Dalle anticipazioni Maria Corleone 2 si scopre che anche in questa seconda stagione lo scontro a fuoco ed il conflitto tra le due famiglia mafiose continuerà, Maria dovrà prendere delle decisioni inaspettate e contrastanti sarà disposta persino ad uccidere pur di salvare la sua famiglia. “Continuerà ad essere battagliera ma allo stesso tempo si interrogherà se seguire le orme di famiglia o condurre una vita normale. E sarà meno istintiva e più razionale ma sembre agguerrita.”