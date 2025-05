Maria Turchi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, nata il 14 febbraio 2013 dopo tanta speranza e sofferenza. In molte occasioni hanno raccontato di aver provato per anni a metter su famiglia senza mai riuscirsi. Il noto ballerino diceva alla moglie che sarebbero stati felici anche senza figli, ma lei lo vedeva come il coronamento dell’amore e non voleva arrendersi.

Tantissime sono state le delusioni per la mancata gravidanza che hanno cercato per anni, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno poi deciso di affidarsi alla medicina. La famosa ballerina ha fatto ricorso ad un percorso di fecondazione assistita che le ha finalmente permesso di rimanere incinta, aveva più di cinquant’anni quando è nata Maria, una splendida bambina che ha portato una gioia immensa nella loro vita.

Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, dedica parole speciali ai suoi genitori

Qualche tempo fa la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha dedicato speciali parole ai suoi genitori. La 12enne ha fatto sapere che la nota ballerina è la madre migliore del mondo, a detta sua sono entrambi i più bravi e belli del mondo.

Maria Turchi non ha fatto mancare il suo supporto al padre durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Lui aveva paura che la sua assenza potesse farla soffrire e lei gli ha mandato un messaggio per rassicurarlo. Oggi Carmen Russo sarà presente nello studio de La Volta Buona, si lascerà sfuggire nuove rivelazioni personali che riguardano anche la figlia? Non ci resta che attendere la messa in onda per saperne di più.

