Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono senza dubbio tra i volti più noti del panorama televisivo; tra gli anni ottanta e novanta hanno conquistato gli appassionati a colpi di coreografie mentre più di recente tra salotti tv e reality hanno fatto conoscere anche lati inediti delle rispettive carriere e vite. Un evento che spesso torna al centro dei loro racconti è senza dubbio la nascita di Maria, prima e unica figlia della coppia.

Un percorso per certi versi tortuoso, con diverse incognite per via della moglie; il tutto dopo diversi anni di tentativi ma che purtroppo non riuscivano a dare un esito. Nel 2013 però arriva la grande gioia: dopo tanta sofferenza e speranza, nasce Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. In diverse occasioni, spesso trattenendo a fatica la commozione, entrambi i genitori hanno raccontato della gioia per il lieto evento; concretizzatosi quando anche le ultime speranze rischiavano di sbiadire.

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Completa la nostra vita…”

“Sono i genitori più bravi del mondo, mamma è la migliore di tutte”, parlava così con dolcezza la piccola Maria – figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – in una toccante dedica per i genitori ospiti a Verissimo. Altrettanto la piccola aveva fatto quando il papà, proprio qualche mese fa, si è cimentato con il Grande Fratello Vip palesando anche i timori per la sua lontananza dalla figlia. “Sei il papà migliore che ci sia, sei stato bravissimo in questi due mesi”. Parole che inevitabilmente hanno scatenato la commozione del coreografo che ha sempre raccontato di amare in maniera viscerale la tenera figlia.

Alla dolcezza delle parole di Maria – figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – si aggiungono le innumerevoli parole al miele della mamma che in diverse interviste ha parlato dell’arrivo della figlia come un vero e proprio dono di Dio, un qualcosa che completa la loro stessa esistenza: “Era un pezzo mancante della nostra vita e l’abbiamo desiderata tanto…”.