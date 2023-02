Chi è Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Maria è un dono di Dio”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la gioia per la nascita della figlia Maria

Nella prossima puntata di Verissimo, prevista per Sabato 11 febbraio, Silvia Toffanin concederà un’ampia intervista ad una delle coppie artistiche più amate del panorama televisivo italiano: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. I due ballerini sono legati da un amore indissolubile, come dimostrato dalla durata della loro storia che ha ampiamente superato i 40 anni. Entrambi sono stati spesso protagonisti nei salotti televisivi per raccontare la forza della loro relazione, impreziosita dall’ostinazione in particolare di Carmen Russo di riuscire a realizzare il suo sogno di essere madre, realizzato con la nascita della piccola Maria.

Come raccontato in diverse apparizioni televisive, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno tentato per anni di riuscire a dare alla luce un figlio senza però riuscirci in maniera naturale. La voglia di allargare la propria famiglia è stata però più forte delle difficoltà e tramite la fecondazione assistita è finalmente venuta al mondo la piccola Maria, nel 2013. La gioia dei ballerini ha commosso tutti gli estimatori della coppia di ballerini; sia Carmen Russo che Enzo Paolo Turchi dopo quel lieto evento hanno rilasciato numerose interviste per raccontare quel miracolo e di come fosse per loro una vera e propria realizzazione di un sogno coltivato per anni.

“Questo figlio è un dono di Dio, era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi ma era andata sempre male. Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre ma il bambino non voleva arrivare in maniera naturale”. Queste le parole di Carmen Russo rilasciate in un’intervista per il settimanale Chi, parlando proprio a proposito della sua tanto agognata gravidanza all’età di 53 anni, che ha portato alla luce la figlia Maria. La piccola cresce felice e circondata dall’amore, come dimostrato dagli sfavillanti festeggiamenti per la sua Comunione.

La piccola Maria – 10 anni – figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la scorsa estate ha infatti completato il percorso religioso per l’acquisizione del sacramento della prima Comunione, festeggiato in maniera sfarzosa con ospiti anche particolarmente noti. Alla cerimonia erano presenti grandi amici della coppia di ballerini e appartenenti al mondo dello spettacolo, come Manila Nazzaro e Valeria Marini. Il racconto di quel giorno felice fu raccontato anche tramite le pagine social di Carmen Russo, in particolare su Instagram: “Maria, amore, un giorno speciale per te: che tu sia sempre nella grazia del Signore”. Questa la didascalia che scelse la ballerina per mandare il suo personale messaggio di auguri per la figlia Maria.











