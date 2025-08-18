Chi era Maria Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi: la donna è scomparsa nel 2024 e a darne notizia è stato proprio il rocker

Maria Gabriella Sturani, chi era la ex compagna di Vasco Rossi: “Conosciuti a 13 anni”

Vasco Rossi e Maria Gabriella Sturani, la “Gabri” della celebre canzone, si sono conosciuti da ragazzini. Qualche anno fa la ex compagna di Vasco Rossi raccontò che aveva solamente 13 anni quando lo incrociò la prima volta, a Rimini. In quel momento, diventarono amici. Poi, anni dopo, si incontrarono e cominciarono una storia d’amore durata circa due anni. I due ebbero poi un figlio, Lorenzo, conosciuto dal papà solamente quando lui aveva 14 anni: lo stesso anno nacque infatti Davide, un altro figlio di Vasco, avuto però da un’altra donna. Nonostante gli anni perduti, i due hanno stretto un bellissimo rapporto e Vasco è rimasto al fianco di Lorenzo quando la mamma, l’amata Maria Gabriella Sturani, è morta, nel 2024.

Maria Gabriella Sturani, chi era la ex compagna di Vasco Rossi: nel 2024 la morte

Maria Gabriella Sturani, che è stata in passato l’ex compagna di Vasco Rossi per circa due anni, è scomparsa all’età di soli 56 anni, nel 2024, dopo aver combattuto una malattia. Lei e Vasco sono stati infatti insieme un paio di anni in gioventù e per lei il rocker ha scritto la canzone “Gabri”, una delle più amate e conosciute di sempre. Maria Gabriella è stata infatti un grande amore per Vasco, come si evince dal brano a lei dedicato, ma non solamente. Era infatti anche la mamma di Lorenzo, il figlio di Vasco Rossi nato nel 1986, che poi il cantante riconobbe solamente più avanti.

“Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne andasse prima di me” ha scritto Vasco Rossi sui social lo scorso anno, nell’annunciare la morte della cara Maria Gabriella Sturani. Una notizia, quella della scomparsa della “Gabri”, che aveva lasciato tutti a bocca aperta: la donna, infatti, aveva fatto involontariamente la storia della musica insieme a Vasco, con quel brano iconico che ha fatto innamorare intere generazioni di italiani.