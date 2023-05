Chi è Maria Giovanna Maglie? Morta la 70enne saggista/ “Complicazione venosa”

Tragico lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morta Maria Giovanna Maglie. Saggista e opinionista, spesso e volentieri ospite nelle trasmissioni tv di Mediaset, Rai e La7, aveva 70 anni ed era malata da tempo. A dare il drammatico annuncio è stata Francesca Chaouqui, che ha scritto via Twitter: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Stando a quanto riferito dai colleghi dI Fanpage, Maria Giovanna Maglie si era ammalato da tempo e lo scorso dicembre era stata ricoverata in ospedale per circa due mesi. Evidentemente i suoi problemi non erano stati superati definitivamente e nelle scorse ore la complicazione che ha portato al decesso. Era stata la stessa giornalista a far sapere dei suoi problemi di salute, anche perchè la sua assenza dal piccolo schermo, lei che era opinionista fissa, aveva destato qualche sospetto: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante – aveva raccontato ai microfoni di Fanoage – che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima”.

MARIA GIOVANNA MAGLIE, IL MALORE A QUARTA REPUBBLICA

L’intervento chirurgico si era reso necessario per via di “Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta”, aveva detto ancora la Maglie. Il malore che aveva portato poi al ricovero e all’operazione era avvenuto durante la maratona elettorale del programma Quarta Repubblica, talk di politica e attualità in onda tutti i lunedì sera su Rete Quattro e condotto da Nicola Porro.

“Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori”, aveva spiegato all’epoca la giornalista.

