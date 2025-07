Chi è Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Nata nel 2013, è stata voluta fortemente: i due hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita

Nel 2013, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno avuto la loro amata bambina, Maria, fortemente voluta: a lungo i due hanno cercato una gravidanza, riuscendo ad averla solamente quando ormai erano piuttosto avanti con l’età, sopra i cinquanta lei e sopra i sessanta lui. Una storia d’amore incredibile quella tra Enzo Paolo e Carmen, che ha portato alla nascita di una bambina amatissima e fortemente voluta, anche se le sofferenze non mancano. Oggi, che Maria ha 12 anni, Enzo Paolo Turchi soffre soprattutto l’eventualità di non vivere la figlia ancora a lungo e di lasciarla sola per motivi anagrafici: il papà ha infatti 75 anni. Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, è arrivata solamente dopo un lungo percorso: i due hanno fatto ricorso alla scienza per arrivare ad avere la bambina, dopo aver capito che non sarebbero riusciti naturalmente.

Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo/ "L'uomo della mia vita, insieme ci divertiamo"

“Diventare mamma mi ha fatto conoscere delle emozioni bellissime che mi hanno fatto capire cos’è veramente importante nella vita” ha raccontato Carmen Russo, che prima di avere Maria è stata una donna molto amata del mondo dello spettacolo, tra tv, cinema, musica e ancora ballo. Ma solo con Maria ha trovato davvero la sua felicità, tanto da definirla “il pezzo che mi mancava”. L’amore è enorme anche da parte del papà, profondamente legato a Maria.

Carmen Russo, chi è: il successo nella commedia sexy all'italiana/ Tra ballo e cinema

Chi è Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Un dono di Dio”

Per avere Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, i due hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita. “Questa bambina è un dono di Dio, ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale” ha confessato Carmen, che ha provato per più di dieci anni a diventare mamma, senza riuscirci. Oggi Maria è una splendida dodicenne e per la mamma e il papà è la loro forza, lo stimolo più grande ad essere presenti e attivi ogni giorno.