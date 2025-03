CHI È MARIA LA SORELLINA DI CARMEN DI PIETRO? IL DRAMMA DIETRO LA…

Chi è Maria la sorellina di Carmen Di Pietro morta a tre anni e cosa sappiamo di questa dolorosa vicenda che riguarda il passato dell’attrice e showgirl di origini lucane? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend con le storie in esclusiva e le interviste di “Verissimo”, uno dei momenti clou della puntata condotta da Silvia Toffanin sarà l’ospitata in coppia dell’attrice e personaggio televisivo di Potenza e del figlio Alessandro, già conosciuto dal pubblico televisivo per essere apparso in passato sul piccolo schermo in compagnia della madre. Tuttavia, meno si sa del dramma famigliare che aveva segnato l’infanzia dell’ex modella: scopriamo quindi qualcosa di più su chi è Maria la sorellina di Carmen Di Pietro scomparsa prematuramente.

Alessandro Iannoni, chi è il figlio di Carmen Di Pietro/ "Mamma troppo gelosa di me"

Nata a Potenza nel maggio del 1965 da Donato ed Emma (parliamo più diffusamente dei genitori della showgirl quest’oggi in un altro pezzo, delineandone un breve ritratto), per sapere qualcosa di più sulla sua vita dobbiamo anche raccontare chi è Maria la sorellina di Carmen Di Pietro, nata all’anagrafe come Carmela Tonto. La futura attrice era cresciuta assieme agli altri tre figli della coppia, ovvero Vito e Giuseppe, i suoi due fratelli, e poi Maria, la sorellina scomparsa all’età di soli tre anni. Come sanno anche i fan di vecchia data della Di Pietro e coloro che la seguono sovente sui social, si tratta di una pagina molto dolorosa della sua vita di cui Carmen non ama parlare molto e del quale non abbiamo molte informazioni.

Fedez e Taylor Mega innamorati? Esplode il gossip/ "Si sono scatenati in discoteca"

DI PIETRO, LE UMILI ORIGINI E POI LA DECISIONE DI ANDARE VIA DA…

Provando a raccontare chi è Maria la sorellina di Carmen Di Pietro morta a tre anni, e ricollegandoci a quanto detto sopra, si può notare (spulciando negli archivi delle sue innumerevoli ospitate sul piccolo schermo e anche nel corso delle interviste concesse negli ultimi trent’anni, ovvero da quando è diventato un personaggio noto alle cronache, non solo per il suo lavoro ma anche per la breve e chiacchierata relazione con l’ex marito, Sandro Paternostro) come non vi sia quasi traccia di quel fatto e delle circostanza che avevano strappato alla vita una delle due figlie di Donato ed Emma. Anzi, dopo quel dramma, la futura showgirl si era trasferita lontana dalla terra d’origine e poi aveva cominciato a fare provini in Italia e all’estero, entrando di fatto in quel mondo dello showbiz che ancora oggi frequenta.

Tumore di Nadia Toffa, cos’è il glioblastoma?/ Forma aggressiva che colpisce il cervello: cause, sintomi e...

Dal momento che è difficile provare a sapere di più su chi è Maria la sorellina di Carmen Di Pietro tragicamente scomparsa tanti anni fa, possiamo ricollegarci quantomeno al ricordo della 59enne di quel periodo, a cui ha spesso accennato parlando di momenti difficili vissuti dal suo nucleo famigliare e che, in parte, forse possono essere ricondotti proprio a quell’evento che li ha segnati per sempre. Ad esempio, in un’occasione, la Di Pietro aveva candidamente confessato che, per via del lavoro di papà Donato, avevano più volte dovuto trasferirsi e che durante gli anni della giovinezza si era trovata a dormire persino sui treni per la mancanza di un tetto sopra la propria testa.