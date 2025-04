Andrà in onda stasera, martedì 1 aprile 2025, ‘A casa di Maria Latella’ alle 23.15 su Rai 3. La trasmissione condotta da Maria Latella è tornata sul piccolo schermo da qualche settimana e conquista non poco l’attenzione dei telespettatori ogni martedì con interessanti ospiti pronti a lasciarsi sfuggire inedite rivelazioni. Nella puntata di oggi il tema sarà quello dell’irriverenza, gli ospiti invece saranno Giancarlo Magalli, Sonia Bruganelli e Davide Maggio. Durante il dibattito sarà presente anche lo psicologo Matteo Lancini. Per chi non riuscisse a seguire la trasmissione ogni puntata è sempre disponibili sula piattaforma streaming RaiPlay, inoltre il programma va in replica su Rai Tre il lunedì alle 15.20.

Maria Latella è nata a Reggio Calabria il 13 giugno 1957 e ha vissuto a Sabaudia fino all’età di 18 anni, dopodiché si è trasferita a Genova per studiare. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza è diventata giornalista professionista e ha iniziato a lavorare nel quotidiano genovese Il Secolo XIX, prima come cronista e poi come inviata. Per un po’ di tempo ha collaborato con il network televisivo americano NBC, facendo anche uno stage a New York.

La carriera di Maria Latella, l’approdo in tv e l’amore con Alasdhair Macgregor-Hastie: cosa sapere sulla giornalista

La nota giornalista ha lavorato per il Corriere della Sera come inviata per la politica dal 1990 al 2005, dopodiché è approdata su Sky TG24 con la conduzione de L’Intervista. Nel 1996 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo con la trasmissione ‘Dalle venti alle venti’ su Rai Tre, due anni dopo invece ha condotto Salomone mentre continuava a collaborare con vari quotidiani come Il Messaggero, Il Corriere della Sera, su SkyTG24 e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata Maria Latella dal 2013 è sposata con Alasdhair Macgregor-Hastie, un pubblicitario inglese che vive a Parigi. La giornalista, a causa degli impegni lavorativi, è costretta a fare la spola tra l’Italia e la Francia. In passato la conduttrice è stata legata sentimentalmente con il collega Mario Bottaro, dal loro amore è nata la figlia Alice.