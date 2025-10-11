Chi è Maria Paola Danna, la moglie di Claudio Cecchetto? I due sono sposati dal 1992 e hanno due figli: "Tra noi tanti piccoli divorzi"

Claudio Cecchetto, produttore musicale e disc jockey tra i più apprezzati di tutta Italia, con numerose collaborazioni con gli artisti più stimati del panorama musicale, è sposato dal 1992 con la stessa donna. La moglie di Claudio Cecchetto si chiama Maria Paola Danna, detta Mapi: con lei ha avuto i figli Jody Daniele, classe 1994, e Leonardo, nato nel 2000. I due, come ogni coppia, hanno vissuto momenti positivi e negativi, rimanendo però sempre molto legati, uniti da un amore profondo e particolarmente intenso.

Raccontando, in un’intervista al Corriere, il segreto dell’amore che lo lega a Mapi, Claudio Cecchetto ha rivelato: “Il nostro segreto è fare una serie di piccoli divorzi: il divorzio del sonno, il divorzio dell’hotel…”. Dunque, come in ogni coppia, anche in quella formata da Claudio e Maria Paola non sono mancate le crisi, fortunatamente passeggere: i due, certi e consci del grande amore che li lega, hanno sempre stretto i denti e sono andati avanti.

Chi è Maria Paola Danna, la moglie di Claudio Cecchetto: “Non volevo cambiarlo”

Nel 2022, in occasione dei loro trent’anni di matrimonio, Maria Paola Danna, la moglie di Claudio Cecchetto, e il produttore, hanno festeggiato rinnovando i voti e le promesse di matrimonio. In passato il produttore musicale era stato sposato con un’altra donna, dalla quale aveva divorziato molto presto. Con Mapi, però, ha trovato una nuova intesa e complicità. “Ho cercato di fargli capire che non volevo cambiarlo né farlo rinunciare ai suoi progetti” ha spiegato Maria Paola. Da quel momento, nonostante gli alti e bassi, il loro amore è proseguito più saldo che mai.