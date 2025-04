Maria Pia Ruspoli, vero nome Maria Pia Giamporcaro, è nata a Palermo il 12 marzo 1950. È un’attrice ed ex modella italiana che ha ereditato il suo cognome dal marito, il principe Sforza Marescotto Ruspoli noto a tutti come Lillio. Suo padre era un casellante ferroviario, ma questo non è mai stato un ostaolo per il nobile marito, lei stessa in una passata intervista ha rivelato che era molto felice di avere al suo fianco una persona semplice.

Simona Ventura opinionista a L'Isola dei Famosi 2025?/ La conduttrice rompe il silenzio: "Ecco la verità"

Quando si sono conosciuti lei era ancora una ragazza, lui invece aveva 56 anni ed era già stato sposato, Maria Pia Ruspoli infatti è stata la sua seconda moglie. In passato la donna ha raccontato che il marito era una persona molto umile, per lei era una festa stare al suo fianco. Aveva anche fatto sapere che nonostante il matrimonio abbia cambiato il suo status lei non è mai cambiata come persona.

Antonio Caprarica: “Fu Lady Diana a sedurre Re Carlo”/ “Pressione daii genitori solo per il matrimonio…”

Maria Pia Ruspoli e la storia d’amore con il principe Lillio Ruspoli: per lei era un uomo raro

Maria Pia Ruspoli si è sempre definita una persona del popolo, per nulla sofisticata. Al Correre della Sera aveva ammesso che anche loro, come succede a tutte le coppie, hanno vissuto momenti delicati ma sono sempre rimasti uniti. A detta sua il loro è stato un grande amore, dalla loro unione è nata anche una figlia, Giacinta.

Al marito la principessa ha dedicato parole piene di stima e affetto definendolo un uomo raro con grandi valori. Il principe Sforza Marescotto Ruspoli non viveva il titolo nobiliare come un privilegio, ma come una responsabilità. In tutti gli anni che hanno trascorso insieme è stato sia un ottimo marito che un ottimo padre. Maria Pia Ruspoli sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025. Si lascerà sfuggire nuove rivelazioni in merito alla sua storia d’amore con Lillio Ruspoli? Non ci resta che attendere la messa in onda per saperne di più.

Delitto Garlasco, semilibertà Alberto Stasi/ “PG esprime parere semi-positivo, decisione fra 5 giorni”