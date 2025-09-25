Maria Rosaria Dalmonte è una dei nuovi concorrenti di Amici 25: su Instagram conta un numero di follower mostruoso e questo sta scatenando la polemica

La classe di Amici 25 è stata annunciata e le polemiche sono già scoppiate. Una di queste riguarda due concorrenti scelte dai professori, che sono in realtà due volti molto noti sui social. È confermata, infatti, la presenza di Michelle Cavallaro, cantante che ha già partecipato a Il Collegio e che conta, su Instagram, oltre 670mila follower. C’è però un’altra allieva che batte tutti in quanto a follower su Instagram, e segna un vero e proprio record in questo senso: lei è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di latino che conta, solo su Instagram, 1 milione e 100mila follower.

Alessio Di Ponzio torna ad Amici 25 ma non balla, fan furiosi: "Ingiusto!"/ Cos'è successo in studio

Si tratta di un dato di non poco conto se si pensa che Amici è comunque un talent dove il pubblico a casa vota in varie gare, oltre che alla finale del serale, e dove dunque ha un peso se hai un certo seguito sui social. Inutile dire che questo dato ha già scatenato un po’ di polemiche sul web.

Maria Rosaria Dalmonte, ballerina allieva di Amici 25 ha già partecipato a Ballando con le stelle

Non è la prima volta che un concorrente di Amici abbia un vasto seguito social. L’anno scorso, per lo stesso motivo, è stato Diego Lazzari a finire nel mirino delle polemiche. Maria Rosaria Dalmonte è una giovane ballerina di latino americano molto popolare su Instagram e TikTok, dove i suoi video sono spesso in tendenza. Le sue doti di danzatrice sono però evidenti a tutti: Maria Rosaria ha iniziato a ballare da piccolissima e, negli anni, ha conquistato sempre più fan. Amici non è la sua prima esperienza televisiva: in passato ha infatti partecipato a Ballando con le stelle, nel 2016, incantando la giuria e la stessa Milly Carlucci. E mentre la polemica per la sua già importante notorietà corre, tanti altri si dicono felici che un talento come lei sia arrivato nella scuola di Amici 25.

CONCORRENTI AMICI 25: CHI SONO/ La classe ufficiale: da Michelle Cavallaro a Gabriele Gard, tutti i nomi