Maria Rosaria Dalmonte: da TikTok ai palcoscenici di Amici 25, il percorso di una ballerina prodigio.

Maria Rosaria Dalmonte è una delle ballerine più talentuose di questa edizione di Amici 25. Sebbene sia giovanissima, ha una carriera incredibile alle spalle ed è una vera e propria professionista di ballo latino americano che ha già calcato i palchi più importanti del mondo. Eppure, vuole impegnarsi anche nel talent di Maria De Filippi per continuare ad accrescere le sue competenze.

Perché Paola è assente ad Amici 25: sta male? Fan in ansia/ "Non si è esibita in puntata"

La ballerina è già conosciuta sui social e prima di entrare ad Amici uno dei suoi video era diventato virale. Si tratta della clip di Ballando con le Stelle, programma in cui aveva fatto un’esibizione diventata famosissima su TikTok. Maria Rosaria Dalmonte passa poi ai talent show di Little Big Shots e NBC World of Dance mentre arriva anche a raggiungere la finale nel Blackpool Dance Festival.

Chi è Opi e perché fa l'esame ad Amici 25/ I conflitti col padre e il rapporto speciale con Michelle

Maria Rosaria Dalmonte, Alessandra Celentano incantata dal suo talento

Maria Rosaria Dalmonte è anche un influencer dato che sui social ha raggiunto numeri altissimi: ben 2,3 milioni di follower con tantissimi iscritti anche su YouTube dove pubblica i suoi video. A volerla fortemente in questa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata la Maestra Celentano, che non ha esitato un attimo dopo aver visto la sua esibizione. La professoressa ha ammesso di aver davanti un grande esempio di ballo latino, e proprio per questo, Maria Rosaria Dalmonte è ad oggi una delle concorrenti più forti dell’edizione corrente tanto che molti la vedono come possibile vincitrice.

Chi è Eddie Brock? Età, fidanzata, perché è famoso/ "Scartato tre volte da Amici"

Durante il suo percorso nel programma di Canale 5, la ragazza si è avvicinata molto a Riccardo e secondo i fan sta nascendo una vera e propria relazione. Tanti sperano che siano loro la prima coppia del talent visto il forte feeling che dimostrano nelle clip.