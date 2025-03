Maria Sole Pollio, chi è? Il successo da giovanissima: il ruolo in Don Matteo a 15 anni

Maria Sole Pollio è ormai da diversi anni, nonostante sia giovanissima, un volto del mondo dello spettacolo. Nata a Napoli nel 2003, l’attrice e conduttrice ha ottenuto successo da giovanissima. Ha fatto infatti la sua prima apparizione in tv nella serie “Violetta”, nel 2011, quando aveva solamente otto anni. Più avanti ha recitato in vari cortometraggi mentre nel 2018, a quindici anni, è entrata a far parte nella serie tv “Don Matteo” nel ruolo di Sofia, facendo innamorare il pubblico. Anche Leonardo Pieraccioni, dopo averla vista all’opera, l’ha scelta per recitare nel film “Se son rose”: un’interpretazione che le ha permesso di vincere il premio per la miglior rivelazione dell’anno e di partecipare al Giffoni Film Festival.

Dopo numerosi altri ruoli televisivi, intorno al 2022 per Maria Sole Pollio sono arrivate nuove occasioni alla conduzione di eventi musicali come il Coca Cola Summer Festival ma anche di programmi radiofonici, come 105 Summer Compilation su Radio 105. Nel 2025 è stata co-conduttrice insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi del PrimaFestival. Una carriera già ben avviata, dunque, quella di Maria Sole Pollio, che giovanissima ha ottenuto già dei successi e traguardi importanti.

Maria Sole Pollio, chi è il fidanzato? La foto sui social nel dicembre 2022

Nella vita privata di Maria Sole Pollio, giovanissima attrice e conduttrice di gran successo, c’è già da qualche tempo una persona. Si tratta di Marco Salvaderi, produttore musicale e batterista, in passato membro del duo ICON 808. Ad annunciare la storia d’amore è stata proprio lei sui social nel dicembre 2022, con un post che recitava: “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore”. Ad oggi i due non pubblicano foto insieme da tanto ma secondo le persone a loro vicine, il loro amore proseguirebbe ancora alla grande.