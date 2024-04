Chi è Maria Teresa Ferri, sorella di Gabriella Ferri/ “La sento ancora nelle mie mani, è indescrivibile…”

Maria Teresa Ferri, un amore viscerale per sua sorella Gabriella Ferri

Gabriella Ferri è stata tra le interpreti più appassionanti, talentuose ed empatiche della musica italiana, sia leggera che popolare. Una voce inconfondibile, spezzata tristemente nel 2004 quando improvvisamente è venuta a mancare. La memoria delle sue gesta sui palcoscenici del nostro Paese sono ampiamente nella memoria degli appassionati, anche grazie al costante ricordo di sua sorella Maria Teresa Ferri.

Maria Teresa Ferri – sorella di Gabriella Ferri – ha spesso ricordato la bellezza artistica e umana della cantante, ricordando con dolore la sua scomparsa che inevitabilmente ha lasciato un vuoto difficile da colmare come dimostrato dalle parole di oggi, ospite a Bellamà. “Rivedendo queste immagini penso di essere orgogliosa al massimo perché ho avuto la fortuna di avere una sorella così, che adoravo e adoro tutt’ora. Tanto è sempre vicino a me, eravamo un corpo e un’anima , un legame incredibile tra noi due. Quando vedo queste cose mi riempie di orgoglio e soddisfazione; penso che lei se ci vede da lassù è contenta, festeggia con noi. Non poteva immaginare prima della sua fine di quante persone la amavano e la adoravano”.

Maria Teresa Ferri, sorella di Gabriella Ferri a Bellamà: “Mia nipote Nadia ha realizzato un mio grande desiderio…”

Al fianco di Maria Teresa Ferri c’era anche sua nipote Nadia Borzak che ha impreziosito l’omaggio a Gabriella Ferri a 20 anni dalla sua scomparsa con un’esibizione di una delle sue canzoni più iconiche. Difficile per la sorella della cantante trattenere l’emozione nella trasmissione di Pierluigi Diaco. “Questa canzone è stata scritta da mio padre e da mia sorella Gabriella Ferri, quindi è una cosa davvero emozionante. Sentirla cantare è come ricordare sia il nonno, cioè mio padre, che mia sorella, era un mio grande desiderio e ci tenevo particolarmente”.

“E’ bello vedere che mia sorella unisce le generazioni, incredibilmente bello, forse anche troppo”, con voce rotta dalla commozione commenta così Maria Teresa Ferri – sorella di Gabriella Ferri – il toccante tributo dei tanti giovani presenti nello studio di Bellamà, tutti uniti nel cantare e omaggiare i brani più celebri della cantante a 20 anni dalla sua scomparsa.











