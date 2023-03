Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice The Voice Senior/ La morte del compagno Gabriele

Maria Teresa Reale, dai pianobar al successo a The Voice Senior

L’edizione 2023 di The Voice Senior ha visto trionfare la bellissima voce di Maria Teresa Reale; cantante 61enne appartenente alla scuderia di Clementino. Nello scontro finale l’artista è riuscita a sbaragliare la concorrenza con una percentuale al televoto del 34,19%, a testimonianza di come la sua storia e caratura artistica siano state più che apprezzate dai telespettatori. La passione per la musica di Maria Teresa Reale inizia da giovanissima, coltivata con dedizione e amore a dispetto di alcuni eventi che l’hanno portata anche ad allontanarsi per diverso tempo dal palco.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Match salvezza al Mazza, diretta gol live score

Maria Teresa Reale, fresca vincitrice di The Voice Senior 2023, è nata a Frosinone e attualmente si occupa della gestione di un conservatorio dove si diletta proprio come insegnante di canto. La donna ha dedicato oltre 40 anni alla passione per la musica, dedicandosi principalmente alle esibizioni nei locali e al pianobar, il tutto in coppia con un altro artista di nome Gabriele. Quest’ultimo l’ha accompagnata per quasi tutta la sua carriera, al punto che la sua recente e tragica scomparsa è arrivata a mettere in discussione non solo la sua carriera ma anche la partecipazione a The Voice Senior 2023.

DIRETTA/ Genoa Ternana streaming video tv: al Ferraris arbitra Giacomo Camplone

Maria Teresa Reale e lo sconforto dopo la morte di Gabriele: “Ho smesso proprio…”

Come raccontato nel corso di The Voice Senior dalla stessa Maria Teresa Reale, il sodalizio artistico con Gabriele è stato senza dubbio un valore aggiunto per la sua passione per la musica. Insieme hanno condiviso la gavetta, i momenti bui ma soprattutto le emozioni che solo la musica riesce a donare. L’uomo ha fatto breccia nel suo cuore anche dal punto di vista sentimentale, per un amore che per 34 anni ha lasciato che fiorisse tra le parole messe in musica. “Nel 2015 viene a mancare il mio compagno di avventure musicali, e ho smesso proprio, ho soltanto insegnato”. Raccontava Maria Teresa Reale al suo esordio nel talent show targato Rai.

DIRETTA/ Cosenza Spal streaming video tv: l'arbitro al San Vito è Daniele Chiffi

“Io sono stata insieme a Gabriele per quasi 34 anni, per cui dovevo portarlo con me e sono convinta che lui è con me: e forse questa forza e voglia di andare avanti è dovuta a lui che me lo dice, vai avanti che tanto Gabriele è vicino a te“. Questo il commovente pensiero di Maria Teresa Reale, al suo esordio sul palco di The Voice Senior 2023, quando ancora non immaginava che sarebbe arrivata al trionfo finale. “Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta: e’ un grazie soprattutto dato con il cuore e con tutta la mia anima”. Ha commentato così la vittoria Maria Teresa Reale, volgendo di certo un pensiero proprio al suo compagno Gabriele.











© RIPRODUZIONE RISERVATA