CHI È MARIA TERESA RUTA? LA FIGLIA, “SONO STATA GENITORE DEI MIEI GENITORI PERCHE’…”

Chi è Maria Teresa Ruta, madre di Guenda ed ex moglie di Amedeo Goria? Questo pomeriggio, seppure in maniera indiretta, i riflettori di “Verissimo” si riaccenderanno anche sulla 65enne conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice torinese dal momento che verrà riproposta su Canale 5 l’intervista fatta a suo tempo da Silvia Toffanin alla figlia Guenda in compagnia del marito Mirko Gancitano e del figlio Noah. E, in attesa di riascoltare il racconto dei genitori a proposito del difficile periodo vissuto nei primi mesi di vita del piccolo, possiamo accennare intanto alla carriera e alla vita privata di uno dei volti più amati del servizio pubblico, sposata per tanti anni con il collega Amedeo Goria prima che il loro matrimonio terminasse. Scopriamo dunque chi è Maria Teresa Ruta, madre di Guenda Goria, e com’è oggi il loro rapporto che, in passato, ha avuto alcuni alti e bassi.

Classe 1960 e avvicinatasi al mondo dello spettacolo già dall’adolescenza (risale a quegli anni peraltro un tentativo di stupro avvenuto a Roma e rivelato solo di recente dalla diretta interessata), nel nostro racconto di chi è Maria Teresa Ruta, madre di Guenda Goria, dobbiamo ricordare che ha esordito in televisione tra la fine degli Anni Settanta e l’inizio del decennio successivo, tra spot pubblicitari e successivamente dei provini in Rai; da lì sarà un crescendo, affiancando prima l’indimenticato Sandro Ciotti alla conduzione della “Domenica Sportiva” in qualità di giornalista sportiva, poi conducendo in prima persona tanti programmi tra cui si possono citare “Unomattina”, “Giochi senza frontiere”, “Lo Zecchino d’Oro” e tanti altri ancora. Ricordiamo pure, nel corso del periodo in cui era andata in scena la sua separazione da Goria, la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nel 2004 come concorrente, esperienza bissata nel 2018 con “Pechino Express”.

RUTA, “COME SCOPRIVO I TRADIMENTI DI GORIA? TROVAI UN’AGENDINA CON…”

Sposata per tanti anni con Amedeo Goria (le nozze erano state celebrate nel 1987, poi era arrivato l’addio dopo due figli e 17 anni assieme), scoprendo chi è Maria Teresa Ruta, madre di Guenda Goria, va citato pure l’uomo che le ha fatto dimenticare l’ex compagno, colpevole di tanti tradimenti: la conduttrice, infatti, dopo il divorzio si era legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, con cui è convolata a nozze solamente nel 2015, per il suo secondo matrimonio. Molto legata ai suoi due figli, Gian Amedeo e Guenda, che negli ultimi tempi l’hanno resa in rapida successione nonna per le sue prime due volte, la Ruta è apparsa in televisione più di una volta accanto alla figlia, parlando proprio del loro modo di relazionarsi ma pure di quella separazione, non traumatica ma certamente vissuta con disagio dai figli.

“Sono stata il genitore dei miei genitori”: così la moglie di Mirko Gancitano parlando degli anni giovanili e di quel matrimonio poi finito anzitempo. Raccontando infatti chi è Maria Teresa Ruta, madre di Guenda Goria, possiamo riportare proprio le parole della figlia che in più occasioni aveva candidamente ammesso di aver vissuto male quella fase, rinfacciando ai genitori vari errori, tra cui quello di averle nascosto per diverso tempo la loro separazione: “Per non farmi soffrire mi avevano nascosto tutto” aveva raccontato negli studi di “Storie Italiane”, ricordando pure quel periodo in cui il padre era poco presente in casa, sentendosi a volte addirittura responsabile. Nonostante questo, Guenda aveva elogiato il papà e la madre Maria Teresa (secondo cui Amedeo “non è stato un padre, ma è un bravo nonno…”) per essersi lasciati civilmente. “Si sono separati in maniera molto delicata, non hanno mai parlato male l’uno dell’altro, papà stravede per mamma” aveva detto, facendo loro un plauso.