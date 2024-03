Chi è Maria Travia, moglie di Ennio Morricone/ “Grazie a lei ho vinto l’Oscar!”

Ennio Morricone, chi è la moglie Maria Travia, sua vera musa ispiratrice…

Tentare di descrivere in poche righe l’immensa carriera di Ennio Morricone sarebbe oltremodo riduttivo; il maestro ha scritto pagine indelebili della cultura musicale italiana, veicolando la bellezza delle sue composizioni attraverso alcune delle pellicole più iconiche del mondo del cinema. La sua grande fortuna è stata quella di coltivare un immenso talento, sicuramente impreziosito da una musa che lo ha accompagnato per una vita intera: sua moglie Maria Travia.

La storia d’amore tra Ennio Morricone e Maria Travia affonda le sue radici alla gioventù di entrambi, quando il maestro ancora muoveva i primi passi nel mondo del cinema con le sue indimenticabili sinfonie. L’amata moglie è tristemente passata a miglior vita nel 2019, pochi mesi prima che lasciasse questa terra anche il compositore, il 20 luglio 2020, dopo un ricovero di pochi giorni dovuto alla rottura del femore dopo una caduta in casa.

Ennio Morricone e il toccante ultimo saluto a sua moglie Maria Travia

Come anticipato, Maria Travia – compianta moglie di Ennio Morricone – è stata una vera e propria musa ispiratrice del compositore; il sodalizio d’amore ha spesso dato frutti anche dal punto di vista professionale, come nel caso della composizione della colonna sonora per il film “The Hateful Eight”. L’opera portò al musicista il tanto ambito premio Oscar per la miglior colonna sonora, nel 2016, e anche a sua moglie Maria Travia deve dunque quel grande riconoscimento.

“Per ultima, ma non ultima, Maria: a lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare, a lei va il più doloroso addio”. Queste le toccanti parole che scrisse Ennio Morricone nel necrologio realizzato alcuni giorni prima di passare a miglior vita. Un tributo toccante e che trasuda amore e che rende l’idea e l’immagine del rapporto viscerale che legava il compositore a sua moglie.

