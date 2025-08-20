Marialaura De Vitis, chi è la modella e influencer che ha ottenuto popolarità con La Pupa e il Secchione: prima la laurea in comunicazione

Marialaura De Vitis, chi è: la laurea e poi la tv

Giovanissima ma con una carriera già ben avviata nel mondo della televisione, Marialaura De Vitis è nota per aver partecipato a diversi programmi e show in tv. La modella e showgirl ha fatto discutere, in passato, anche per via delle sue relazioni sentimentali. Al momento al suo fianco c’è Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, ma in passato la giovane è stata legata a Paolo Brosio. Ma al di là delle sue storie sentimentali, chi è Marialaura De Vitis? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto dal punto di vista professionale.

Nata nel 1998 a Reggio Emilia, dopo il diploma al liceo linguistico Marialaura si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Dopo la laurea, ha deciso di inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo: si è trasferita così a Milano per cominciare a lavorare come modella e influencer, ottenendo anche un buon successo sui social, dove è seguita da quasi mezzo milione di persone. Proprio in quegli anni è diventata famosa anche in tv, con le prime partecipazioni a programmi vari, come ad esempio Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Più avanti, ha preso parte a La Pupa e il Secchione, trovando il successo.

Marialaura De Vitis, dai gossip sui fidanzati ai disturbi alimentari

Marialaura De Vitis è però nota al pubblico anche per i vari gossip che l’hanno vista protagonista in questi anni. Il pubblico amante della cronaca rosa l’ha conosciuta per la sua relazione con Paolo Brosio, che ha fatto scalpore per la grande differena d’età tra i due. Più volte si sono raccontati negli studi di Barbara D’Urso, dove Marialaura ha fatto fronte anche ai sospetti sul suo conto. Molti, infatti, erano certi che lei stesse con Brosio solo per ottenere visibilità, cosa che la modella ha sempre smentito.

Di lei si è però parlato anche per questioni molto più serie e delicate, come i disturbi alimentari dei quali la stessa De Vitis ha ammesso di aver sofferto per molto tempo. “Ero arrivata a toccare il fondo, sono entrata in un tunnel di cui non vedevo la luce, poi ho visto la voglia di rinascere, di tornare a vivere”, ha rivelato qualche tempo fa.