Ci sarà anche Mariam Battistelli nella serata organizzata per celebrare i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli. Uno spettacolo unico che vedrà sul palco anche la bravissima soprano italiana che ha alle spalle una storia particolare fatta di sofferenza e poi rinascita. Parlando della sua storia al Corriere della Sera, Mariam ha raccontato di essere stata abbandonata fuori dall’orfanotrofio di Addis Abeba, dove è nata: le sue origini sono infatti etiopi, ma la sua storia, al di là del colore della pelle, la ricollega all’Italia, della quale si sente figlia. La bambina, piccolissima, fu salvata dalle suore che se ne presero cura, decidendo di chiamarla Mariam, “come il nome della Madonna”, come ha raccontato proprio la stessa soprano.

Entrata così in orfanotrofio poche ore dopo la sua nascita, Mariam Battistelli è stata ritrovata addirittura con il cordone ombelicale attaccato. Questo perché, probabilmente, era nata davvero da poco. Fu impossibile, per le suore e per chi si occupò del caso, rintracciare parenti della bambina e capire da chi fosse nata. Lei, dunque, non sa niente delle sue origini ma questo non le ha impedito di sentirsi profondamente amata dalla famiglia che se ne è presa cura.

Mariam Battistelli, chi è: l’adozione e l’arrivo in Italia

A soli 8 mesi Mariam Battistelli fu adottata da una educatrice di Mantova e da suo marito. Arrivata in Italia, è cresciuta circondata dall’amore immenso della sua famiglia, che al di là del sangue ha sempre fatto sentire amata e protetta la bambina, poi sbocciata in una donna meravigliosa, che ha scelto di intraprendere con grande successo la strada della musica. Mariam, comunque, è stata cresciuta dalla sola mamma, considerando che la donna ha poco dopo divorziato dal marito. La donna ha speso tutte le sue energie per far sì che la figlia potesse inseguire i propri sogni, diventando la grandissima artista che è oggi.