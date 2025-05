Mariam Shengelia all’Eurovision 2025: chi è l’artista in gara per la Georgia

In gara all’Eurovision Song Contest c’è anche la giovane Mariam Shengelia, che parteciperà per la Georgia. La sua canzone, “Freedom”, parla di libertà, come si evince proprio dal titolo. Ma chi è Shengelia, la giovane artista che prenderà parte appunto all’Eurovision Song Contest? Nata nel 2002 a Mingrelia, in Georgia, è cresciuta a Tbilisi, capitale del Paese. Successivamente si è trasferita con la famiglia a Zugdidi e proprio in quegli anni si è avvicinata al mondo della musica, sviluppando appunto l’interesse per il canto. Ha così studiato al Conservatorio della capitale, dedicandosi agli studi di canto e musica teorica. Nella sua musica si contano varie influenze come quella pop, soul e jazz. Nel 2019, la giovane Mariam Shengelia ha partecipato a X Factor Georgia, ottenendo un buon successo, arrivando fino in semifinale.

Mariam Shengelia, l’anno successivo, ha poi preso parte a Geostar, il concorso musicale che seleziona il rappresentanti per l’Eurovision Song Contest. È arrivata sesta ma comunque la kermesse musicale è stata cancellata a causa del Covid-19. Nel 2025, la tv pubblica georgiana ha annunciato che Mariam avrebbe rappresentato la Georgia all’Eurovision Song Contest di Basilea con “Freedom”.

Brano “Freedom”: testo e significato del brano di Mariam Shengelia all’Eurovision 2025

“Freedom“, brano con il quale Mariam Shengelia prenderà parte all’Eurovision Song Contest 2025, è stato registrato in georgiano e in inglese. Nel testo, la giovane artista classe 2003, scelta per rappresentare il Paese all’Eurovision, esprime un legame indissolubile con la sua patria ma anche un profondo amore verso la libertà che il suo Paese riesce a trasmetterle, attraverso la natura, il cielo e ancora il mare. Un grande amore trasformato in musica con il quale la giovane artista spera di arrivare il più lontano possibile.

Video del brano “Freedom”, canzone di Mariam Shengelia per l’Eurovision 2025