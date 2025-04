Dopo venti anni, Checco Zalone ha concluso la storia con Mariangela Eboli, la donna che ha conosciuto nel 2005 e con la quale ha vissuto una storia d’amore intesa e importante. I due hanno avuto anche due bambine, Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017. Una famiglia che sembrava resistere agli scossoni inevitabili nel mondo dello spettacolo, con una donna, la ex compagna di Checco Zalone, che pur essendo estranea al mondo della tv e del cinema sembrava essere salda al fianco del comico. Così, però, non sarebbe stato: nel 2024, infatti, i due si sarebbero separati.

Non è chiara la ragione che avrebbe portato i due a prendere la decisione di lasciarsi: probabilmente, dopo venti anni insieme, era finito l’amore, ma non abbiamo la certezza di cosa sia accaduto. Dopo aver rotto la sua relazione con il comico, Mariangela Eboli sarebbe stata liquidata anche dall’azienda di Checco. La donna, infatti, era amministratore unico della società a r.l. Mlz, posseduta da Zalone per il 95% e dalla mamma Antonietta Capobianco, che si occupa di organizzare gli spettacoli del comico. Dopo la separazione con il compagno, la donna è stata licenziata dall’incarico e liquidata con un’indennità di 30 mila euro. Le loro strade, dunque, si sono separate nella vita e anche sul lavoro.

Chi è Mariangela Eboli, la ex compagna di Checco Zalone: “Lei cantava in pizzeria”

Mariangela Eboli, la ex compagna di Checco Zalone, aveva conosciuto l’attore nel 2005. “Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni” ha raccontato Checco Zalone parlando della storia d’amore con Mariangela, iniziata appunto così. I due hanno iniziato così a lavorare insieme e più avanti la loro relazione è diventata anche sentimentale: dopo ancora sono nate le loro due figlie, Gaia e Greta. Da tempo sulla loro storia circolavano voci di crisi: adesso la storia sarebbe terminata ufficialmente.