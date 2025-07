Chi è Marianna Furmiglieri, tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025: flirt in corso a telecamere nascoste, tradimento in vista?

È piena crisi per la coppia di Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025. Lui si è avvicinato moltissimo alla single Marianna e lei si è lasciata andare ad un pianto a dirotto urlando insulti contro il suo fidanzato: “Lo ammazzo questo topo ratto….è un coglio*e” E non è tutto perché dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che nella puntata in onda questa sera, martedì 29 luglio 2025, ci sarà una precipitazione degli eventi che potrebbe prendere una piega inaspettata portando la coppia ad un punto di non ritorno. Difatti, ci sarà un notevole avvicinamento tra Angelo Scarpata e la single Marianna.

Angelo innamorato di Marianna a Temptation Island 2025 elude telecamere/ Tradisce fidanzata Maria Concetta?

Marianna Furmiglieri è la tentatrice di Angelo a Temptation Island 2025. Il 33enne siciliano è rimasto folgorato dalla bellezza della 23enne napoletana e le ha confessato che è il suo prototipo di ragazza ideale. E non è tutto perché durante l’ultimo falò, Filippo Bisciglia ha fatto vedere un video molto compromettente a Maria Concetta in cui Angelo e la single Marianna flirtano. Lui la prende in braccio e la porta in giro, poi giocano ad Obbligo o Verità e la situazione si fa ancora più bollente e hot con la tentatrice che arriva a toglierli la maglietta ed il fidanzato ammette: “Che mi piaci è vero”.

Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025?/ Maturo e serio conquista web: presto a Uomini e Donne?

Chi è Marianna Furmiglieri, la tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025: telecamere nascoste e tradimento in arrivo?

E l’atmosfera tra Angelo e la tentatrice Marianna a Temptation Island 2025 rischia di infiammarsi ancora di più. Durante il falò il 33enne arriva a confessare che se da una parte sente la mancanza della sua ragazza dall’altra si sente più leggero con la tentatrice. Nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025 Maria Concetta scoppierà a piangere disperata nel capanno davanti ad un video del suo fidanzato che lascerà sotto choc anche le altre fidanzate. La vicinanza tra Marianna e Angelo sarà sempre più sospetta dato che in sovrimpressione si legge che i due sono stati ripresi dalle telecamere nascoste: ci sarà un vero e proprio tradimento?

Andrea Marinelli, chi è tentatore di Lucia Ilardo a Temptation Island 2025/ Scatta il bacio del tradimento?

Chi è Marianna Furmiglieri, la tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025? Ha 23 anni, vive a Napoli e nella vita lavora in una concessionaria di moto come front-office. Ha un profilo Instagram e con l’account @mariannafurmiglieri vanta oltre 3 mila followers. Si definisce una sportiva, mentre caratterialmente si definisce determinata, schietta e carismatica. Sembra aver già conquistato il fidanzato di Maria Concetta Angelo che l’ha definita ‘pericolosa’. Tra i due scatterà qualcosa?