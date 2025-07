Grande attesa per la seconda puntata di Temptation Island 2025 dove per la prima volta dopo le battute iniziali potremmo conoscere meglio Marianna, tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025. Quest’ultimo – fidanzato di Maria Concetta – si è cimentato nel fatidico momento della ‘scelta’ nel corso della prima puntata e i suoi occhi hanno mirato in maniera convinta la giovane tentatrice. Un interesse eloquente che, per dinamiche ancor più ‘incendiarie’, non ha avuto ancora spazio nel momento della messa in onda.

Marianna – tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025 – potrebbe anche non assecondare l’interesse fulmineo del ragazzo; altrettanto possibile è che proprio nel corso della seconda puntata possa concretizzarsi una conoscenza più corposa tra i due e la tempesta è dietro l’angolo. La fidanzata del ragazzo – Maria Concetta – ha già palesato dubbi sulla fedeltà della sua dolce metà in relazione a circostanze del passato.

Marianna, tentatrice di Angelo Scarpata: a Temptation Island 2025 porta grinta e carattere, ecco chi è

Ma chi è Marianna tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025? Originaria di Napoli, 23 anni, non risulta con precedenti nel mondo della tv e prima di cimentarsi con il reality di Canale 5 lavorava in una concessionaria di moto. Si è descritta come schietta e determinata, pregi che i telespettatori non hanno ancora avuto modo di apprezzare per via – come anticipato – della poca visibilità ottenuta nel corso della prima puntata. Chissà che proprio questa sera – 10 luglio 2025 – non sia tra le protagoniste proprio in virtù della possibile conoscenza con Angelo Scarpata.