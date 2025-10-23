Chi è Mariasole Pollio, età e cosa fa oggi: dall'esordio come attrice fino alla conduzione dell'Ante Factor, le rivelazioni della giovane conduttrice

Mariasole Pollio è pronta a fare il suo ritorno in TV e da protagonista. La 22enne, nonostante la sua giovane età, ha già una carriera ricca di esperienze alle spalle, che sta per arricchirsi grazie a X Factor. Mariasole è infatti la nuova conduttrice dell’Ante Factor, la fascia che anticipa la diretta dei Live della nuova edizione del talent show. Partirà dunque questa sera, 23 ottobre, con questa nuova avventura per la quale è emozionatissima, come ha ammesso in un’intervista a Today, nella quale ha rivelato che questo ruolo è arrivato per lei dopo “un lungo corteggiamento” nei confronti del programma.

X Factor è dunque la nuova e importante esperienza che vedrà Mariasole Pollio protagonista in TV. La giovane ha esordito nel 2011, quando era ancora una bambina, partecipando come attrice nella miniserie Violetta. Continua a fare poi l’attrice nel 2013 e 2016 in alcuni cortometraggi ma la verità è che Mariasole aspira alla TV e, in particolare, alla conduzione.

La grande occasione arriva nel 2018, quando inizia ad affiancare Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live. Un ruolo che le viene assegnato fino al 2023, visto che dal 2024 la conduzione è stata del tutto stravolta, portando Ilary Blasi e Alvin al posto dei precedenti conduttori. “Ho cominciato facendo provini, casting… sono molto grata alle persone che lavorano insieme a me perché mi hanno dato l’opportunità di dimostrare quello che avevo imparato nel tempo”, ha raccontato Mariasole nel corso dell’intervista prima citata. Una carriera, quella della Pollio, destinata ancora a crescere e a portare grandi soddisfazioni alla già amatissima 22enne.