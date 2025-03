Mariavittoria Minghetti, chi è la concorrente del Grande Fratello

Mariavittoria Minghetti è stata una delle concorrenti protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e questa sera, nella puntata della finalissima, scoprirà il suo destino. La concorrente è in nomination con Chiara Cainelli per l’ultimo posto da finalista ufficiale e l’esito del televoto rivelerà se per lei ci sono ancora speranze, in serata, di ambire la vittoria. Intanto, però, ripercorriamo il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia che le ha anche regalato l’amore al fianco del fidanzato Tommaso Franchi.

Mariarosaria Marino e Pasquale di Palma, chi sono genitori di Zeudi/ "Lei tanti sacrifici, lui papà assente"

Nata a Roma nel 1993, professione dottoressa, Mariavittoria è una delle veterane di questa edizione essendo entrata nella Casa lo scorso settembre, quando iniziò il programma. Il suo percorso è andato crescendo: dopo un’iniziale fase di ambientamento, ha mostrato un carattere coraggioso e determinato, mettendosi in gioco in molteplici situazioni e tirando anche fuori gli artigli quando ce n’è stato bisogno, in particolare nell’ultimo periodo con diverse liti soprattutto con Zeudi Di Palma.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia

Mariavittoria Minghetti, il percorso nella Casa e l’amore con Tommaso Franchi

Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello ha stretto una profonda amicizia con Jessica Morlacchi, amicizia che non ha mai conosciuto ostacoli e che le vede ora entrambe protagoniste dell’ultimo appuntamento di stagione. Nelle ultime settimane la dottoressa si è aperta molto anche con Helena Prestes, ritrovando con lei un rapporto che, forse, non è mai stato pienamente coltivato nel corso di questi mesi. Ma soprattutto, Mariavittoria nella Casa ha trovato l’amore al fianco di Tommaso Franchi.

Helena Prestes choc al GF: "Non sono mai stata innamorata di Lorenzo"/ Lui furioso: "Sei stata finta finora!"

La coppia, nata sotto i riflettori, ha vissuto momenti di alti e bassi, incomprensioni e riavvicinamenti continui, ma ha sempre resistito all’urto di una crisi e ora è pronta a viversi lontano dalle telecamere. Tommaso la aspetta a braccia aperte e sogna il suo futuro assieme a lei, Mariavittoria invece in Casa, nelle ultime ore, ha aperto all’ipotesi convivenza a Roma, dove vive lei: “Tommaso prima deve capire cosa vuole fare nella vita. Casa mia è aperta comunque. Ma è importante che capisca cosa voglia”.