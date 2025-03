Mariela Garriga, chi è l’attrice di origini cubane: il successo tra Italia e USA

C’è anche Mariela Garriga tra le ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. L’attrice è reduce dal successo dell’ultimo film Muori di lei, uscito in Italia nelle sale cinematografiche lo scorso ottobre; un thriller drammatico, intriso di commedia ed erotismo, diretto da Luca Guadagnino e che l’ha vista recitare al fianco di Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta.

Originaria di Cuba, Mariela Garriga è nata nel 1989 a L’Avana e si è avvicinata sin da giovanissima al mondo della recitazione e della tv. La grande svolta è arrivata nel 2009 quando si è trasferita in Italia, a Milano, dove ha perfezionato gli studi in recitazione. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerose produzioni italiane e americane, dividendosi tra piccolo e grande schermo. Tra i più grandi successi italiani troviamo il film Gli uomini d’oro del 2019 diretto da Vincenzo Alfieri, che l’ha vista recitare in un cast stellare al fianco di Matilde Gioli, Susy Laude, Edoardo Leo, Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli.

Mariela Garriga tra cinema e tv: dalle fiction a Mission Impossible

Sempre in Italia, Mariela Garriga ha recitato anche nella commedia diretta nel 2017 da Alessandro Pondi Chi m’ha visto, al fianco di Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Per quanto riguarda le fiction televisive, è stata tra le protagoniste de I delitti del BarLume e ha recitato in alcuni episodi de Il giovane Montalbano e L’ispettore Coliandro. Importantissimo anche il successo internazionale, in produzioni americane quali l’horror Bloodline del 2018, oltre alle grandi serie come NCIS: Los Angeles e Law & Order: Special Victims Unit.

Importante anche il debutto nell’iconica saga di Mission Impossibile: Mariela Garriga veste i panni di Marie nel capitolo Mission Impossible – Dead Reckoning Part One uscito nelle sale nel 2023, e la rivedremo nello stesso ruolo nel nuovo capitolo Mission Impossible – The Final Reckoning in arrivo il prossimo maggio.