Tutto su Marilù Guarnieri, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca anche Marilù Guarnieri che, ancora single, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al dating show di canale 5. Marilù dovrebbe avere intorno a 40 anni, ha un figlio di 15 anni, Tommaso e vive a Milano dove lavora come allenatrice di pattinaggio sul ghiaccio. Marilù ha cominciato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi uscendo con Pierpaolo, uno dei cavalieri più giovani e affascinanti del parterre. Nonostante tra i due sia scattato subito il feeling, Marilù e Pierpaolo hanno capito di poter essere solo amici decidendo, così, di chiudere la frequentazione.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @mariluguarnieri, e conta poco più di 2.000 follower. Sulla sua bio si legge: “Ma solo nei suoi occhi lei riuscirà a vedersi come Dio”. Attualmente sta ancora cercando l’uomo giusto.

Mairlù Guarnieri e la precedente esperienza nel parterre del trono over

Per Marilù Guarnieri, quella attualmente in corso, non è la prima esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama, infatti, ha già partecipato al dating show di canale 5 in passato e, anche all’epoca, non fu molto fortunata non riuscendo a trovare l’amore.

Era il 2021 quando Marilù decise di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi scendendo per conoscere e corteggiare Riccardo Guarnieri, l’ex storico di Ida Platano. All’epoca, però, l’ex cavaliere pugliese decise di non tenerla perché non interessato. La seconda esperienza come dama del trono over sarà più fortunata per Marilù che spera di poter trovare l’amore in tv?