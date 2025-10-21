Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne che esce nuovamente con Arcangelo e litiga con Isabella.

Arrivata nel parterre del trono over nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Marina è tornata in trasmissione anche nell’attuale stagione. Signora elegante, di bell’aspetto con capelli lunghi e un fisico longilineo e snello, Marina è tra le dame più belle della trasmissione e il suo fascino ha conquistato Arcangelo con cui, però, aveva chiuso la conoscenza al termine della scorsa stagione sentendosi presa in giro da lui.

Marina, non avendo trovato l’amore durante l’estate, è tornata nuovamente nel programma ricominciando a frequentare proprio Arcangelo. Pur non fidandosi del cavaliere, infatti, Marina ha deciso di concedere un’altra possibilità al cavaliere scatenando una dura reazione in studio e dando vita ad un dibattito durante il quale la dama lascia lo studio in lacrime.

Marina, scontro con Isabella a Uomini e Donne

Di fronte al racconto di Marina che spiega perché ha scelto di uscire con Arcangelo, Isabella commenta esortando Marina a non urlare. Il commento di Isabella, però, tocca Marina che, non riuscendo a difendersi come vorrebbe, lascia lo studio in lacrime. Arcangelo, dopo aver terminato la discussione, raggiunge Marina con cui torna in studio nella puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025.

In studio, la lite tra Marina e Isabella si riaccende con quest’ultima che definisce “maleducata e cafona” la dama che resta concentrata su Arcangelo. Tra le due dame, dunque, lo scontro diventa ancora più infuocato a causa di un filmato in cui si vede una Marina piangere disperata e che, viene, poi raggiunta da Arcangelo.

