Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le protagoniste delle ultime settimane di Uomini e Donne c’è Marina, una bellissima e affascinante dama del trono over che, inconsapevolmente, è diventata la rivale di Gemma Galgani per l’interesse di Arcangelo nei confronti di entrambe. Di Marina sai sa che vive ad Anzio ed è un’imprenditrice nel settore dell’abbigliamento. L’età è ignota anche se potrebbe avere intorno ai 50 anni. Elegante e raffinata, Marina ha un fisico snello e lunghi capelli scuri. Della vita privata della dama, tuttavia, non si sa altro. Non si sa, infatti, se sia stata sposata in passato e se abbia dei figli.

All’interno del programma di Maria De Filippi, ha cominciato a conoscere Giuseppe con cui, però, tutto è finito per i dubbi del cavaliere che, poi, si è concentrato sulla conoscenza con Rosanna con cui ha poi lasciato il programma.

Marina piange per Arcangelo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 maggio 2025, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui la dama raggiungere Arcangelo in camerino. La dama, durante il confronto con Arcangelo, si è lasciata andare alle lacrime ammettendo di esserci rimasta male quando ha pensato che avesse poco carattere.

Durante il confronto al centro dello studio con Arcangelo, non sono mancate le frecciatine con Gemma Galgani soprattutto quando Arcangelo decide di chiudere con la dama di Torino dedicandosi alla conoscenza con Marina. Quest’ultima, poi, al termine di una puntata particolare, crolla e scoppia a piangere ricordando a tutti che la partecipazione al programma, per lei, non è affatto un gioco.