Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne

Dopo essere arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne e aver provato a conoscere Giuseppe che ha poi lasciato il programma con Rosanna, Marina ha conquistato le attenzioni di Arcangelo che, arrivato nel parterre, ha spiegato di aver chiesto il numero di telefono di Isabella e di Marina stessa. Nonostante la frequentazione con Gemma Galgani, Marina ha deciso di uscire con Arcangelo chiedendo, però, a quest’ultimo di non creare una competizione tra loro. Marina, infatti, in studio, ha spiegato di non voler essere in competizione con Gemma Galgani portando così Arcangelo a mettere un punto alla frequentazione con Gemma.

Nonostante la scelta di Arcangelo di continuare solo con lei, tuttavia, Marina decide di chiudere comunque con il cavaliere non volendo un uomo che bacia un’altra donna riferendosi alla conoscenza con Arcangelo.

Marina e l’alleanza con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo aver creduto di poter costruire una storia con arcangelo, Marina spiega di avere una ferita nel cuore causata da Arcangelo che è uscito con Cinzia baciandola. Un atteggiamento, quello del cavaliere, che porta la dama a chiudergli tutte le porte. Di fronte ad Arcangelo che, poi, torna sui propri passi uscendo nuovamente con Cinzia, Marina decide di regalare un colpo di scena al pubblico.

Nelle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne, infatti, Marina decide di allearsi con Gemma Galgani. Le due dame, così, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, raggiungono Arcangelo in camerino per metterlo davanti alle sue responsabilità. Dopo tale momento, le due dame entreranno sottobraccio in studio portando Arcangelo ad andare via prima dalla registrazione.