Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne che litiga con Mario Lenti che chiude la conoscenza.

Marina, dama del trono over di Uomini e Donne che il pubblico ha conosciuto nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Mario Lenti, il cavaliere a cui ha deciso di lasciare il numero di telefono. Imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, Marina, nell’attuale stagione di Uomini e Donne, è rimasta colpita da Mario Lenti che ha provato a conoscere nonostante il cavaliere stia uscendo sia con Gemma Galgani che con Magda da cui appare molto preso.

Tuttavia, pur avendo accettato il numero di telefono di Marina con cui ci sono state diverse ed importanti telefonate di conoscenza, i due non si sono mai visti e, in studio, durante un confronto, sotto lo sguardo di Gemma e Magda, discutono animatamente.

Mario Lenti e Marina: conoscenza finita a Uomini e Donne

Nonostante tra Mario Lenti e Marina non ci sia stato alcun appuntamento fisico ma semplicemente una conoscenza telefonica, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Marina ha inveito contro Mario accusandolo di non averle dato le giuste attenzioni.

Nonostante la durissima discussione, nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025, Marina torna ad accomodarsi al centro dello studio insieme a Gemma Galgani, Magda e Valerio. Mario Lenti, dopo aver salutato tutte le dame, accetta la scelta di Gemma di chiudere la conoscenza spiegando di essere d’accordo e, successivamente, chiude anche con Marina che definisce “isterica” per poter dare via ad una conoscenza.