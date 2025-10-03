Tutto su Marina, la dama del trono over di Uomini e Donne che torna al centro dello studio per un confronto con Mario Lenti.

Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Marina è tornata nuovamente nel parterre del trono over per cercare nuovamente l’amore. Marina, una signora elegante tra i 50 e i 60 anni, al termine della scorsa stagione, è stata la protagonista di duri scontri con Gemma Galgani a causa di Arcangelo con cui uscivano entrambe. Dopo essersi dette qualsiasi cosa, Gemma e Marina, sul finale di stagione, hanno chiuso entrambe con Arcangelo alleandosi e trovando un punto di incontro.

Un’alleanza che ha stupito il pubblico ma soprattutto lo stesso Arcangelo che non si aspettava un finale del genere non aspettandosi, poi, di ritrovare entrambe nel parterre del trono over anche nell’attuale stagione del trono over.

Marina: confronto con Gemma Galgani e Mario Lenti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre 2025, Marina torna al centro dello studio accomodandosi tra Gemma Galgani e Magda. Maria De Filippi, infatti, annuncia che anche Marina sta uscendo con Mario Lenti. “Di nuovo?”, chiede Gemma non nascondendo il fastidio per la situazione. A commentare il tutto è anche Arcangelo che discute con Gemma mentre Marina si concentra su Mario.

Quest’ultimo, tuttavia, annuncia di volersi dedicare solo alla conoscenza con Gemma Galgani e Magda preferendo chiudere la frequentazione con Marina che avrebbe infastidito Mario con un suo atteggiamento. “Dov’è la mancanza di rispetto?”, chiede Marina che torna, poi, ad accomodarsi nel parterre.