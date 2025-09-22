Marina torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne e, in studio, spunta il retroscena su quanto accaduto con Arcangelo.

Grandi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella prima puntata del 22 settembre 2025 con Marina che torna ad accomodarsi al centro dello studio accanto a Gemma Galgani. L’imprenditrice nel campo della moda che dovrebbe avere intorno ai 50 anni, nella scorsa stagione, ha discusso spesso con Gemma Galgani per Arcangelo, il cavaliere che usciva con entrambe. A causa di Arcangelo, tra Gemma e Marina sono volate parole anche importanti fino a quando, di fronte ad alcuni atteggiamenti del cavaliere che non sono piaciuti ad entrambe, si sono alleate chiudendo definitivamente la frequentazione.

L’estate, però, ha portato a dei risvolti inaspettati che vengono svelati nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Oltre ad aver raccontato che avrebbe preso volentieri un caffè con Gemma, in studio, viene affrontato anche l’argomento Marina di cui Arcangelo ha parlato in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione.

Marina e Arcangelo: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne magazine nel corso dell’estate, Arcangelo ha parlato di Marina svelando cos’è successo al termine della scorsa stagione. “So bene che avrei potuto comportarmi diversamente, soprattutto con Marina. Con lei ho provato qualcosa di forte, e se potessi tornare indietro agirei in altro modo. Ho sempre ammesso i miei errori e me ne assumo le mie responsabilità […]”, ha detto il cavaliere.

“Il giorno dell’ultima registrazione sono dovuto andare via di corsa perché mio fratello stava male. Poi Marina e Cinzia mi hanno scritto. Con Marina, in particolare, c’è stata qualche telefonata, qualche discussione. Ma poi ci sono stati dei messaggi che non mi sono piaciuti. Tutto si è chiuso lì. Ad oggi non vedo speranze”, ha concluso nell’intervista.

