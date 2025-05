Nell’ultima parte di quest’edizione di Uomini e Donne sta attirando particolarmente l’attenzione una nuova dama del Trono Over: Marina Brochetta. La signora è arrivata da poco nel parterre, ma ha già fatto discutere per la sua breve frequentazione con Arcangelo, il cavaliere che ha stregato Gemma Galgani. Ma, chi è esattamente Marina? Quest’ultima non si è presentata in maniera ufficiale al pubblico, dunque non si hanno molte informazioni sul suo conto. Quel che si sa è che vive ad Anzio ed è un’imprenditrice attiva nel settore della moda. Difatti, è titolare di una boutique nella sua città, dove organizza anche sfilate ed eventi legati al mondo fashion.

Per quanto riguarda la vita privata, pare che Marina abbia un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, anche se non ha mai rivelato pubblicato il numero esatto. Non si hanno informazioni certe nemmeno su un eventuale matrimonio passato o sulla presenza di figli. Attualmente, Marina è alla ricerca dell’amore, ed è proprio questo il motivo che l’ha spinta a mettersi in gioco nel dating show condotto da Maria De Filippi. Fin dal suo ingresso, ha suscitato l’interesse di diversi cavalieri, in particolare di Arcangelo.

Dopo essere arrivata a Uomini e Donne, Marina Brochetta ha subito attirato l’attenzione del cavaliere siciliano Giuseppe, il quale, però, ha successivamente lasciato il programma con Rosanna. Poco dopo, ha iniziato ad uscire con Arcangelo, l’uomo che ha conquistato il cuore di Gemma Galgani. Dopo il bacio con quest’ultima, Arcangelo ha chiesto anche a Marina di uscire, iniziando una conoscenza. A seguito del primo appuntamento, però, la donna si è subito tirata indietro, spiegando di non voler entrare in competizione con Gemma.

Al che, il cavaliere ha scelto di chiudere con la Galgani, così da dare l’esclusiva a Marina. Tuttavia, poco dopo, ha chiesto di uscire anche a Sabrina Zago e Cinzia, scatenando la reazione furiosa della dama. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Marina si è scagliata duramente contro Arcangelo, stringendo un’alleanza con Gemma. Le due se la sono presa aspramente contro di lui, al punto che pare sia dovuto uscire dallo studio prima della fine della registrazione. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia nel Trono Over del dating show di Canale 5.